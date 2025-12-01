O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com repórteres da velha imprensa a bordo do avião presidencial Air Force One, quando relatou que há progressos sendo feitos na negociação do fim da guerra da Ucrânia. Trump apontou que há anos vinha falando da corrupção na Ucrânia, que agora atrapalha as negociações, mas reiterou que os dois países gostariam que a guerra acabasse. Ao ser questionado sobre sua postagem pedindo que o espaço aéreo da Venezuela seja considerado fechado, Trump disse que a repórter não deveria tirar nenhuma conclusão sobre a possibilidade de ataques àquele país. Trump explicou que a Venezuela causou muitos danos aos EUA, através do tráfico de drogas e também enviando pessoas perigosas para os EUA. Questionado sobre a conversa por telefone com Maduro, Trump disse: "não foi bom nem ruim. Foi um telefonema".
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA EM MEIO A FECHAMENTO DO ESPAÇO AÉREO DA VENEZUELA E NEGOCIAÇÕES RÚSSIA-UCRÂNIA
