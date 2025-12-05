MARCO RUBIO E DONALD TRUMP FAZEM PRONUNCIAMENTO E CONCEDEM COLETIVAS DE IMPRENSA

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursou na cerimônia de assinatura do acordo de paz que encerra a guerra de mais de 30 anos entre Ruanda e a República Democrática do Congo, além de acordos bilaterais com os dois países. Trump lembrou que é a oitava guerra que ele termina em 10 meses de governo, e que ele conseguiu sucesso onde muitos outros falharam. Trump parabenizou os líderes dos dois países por sua coragem de deixar para trás as feridas e investir em um futuro para seus povos, com paz, dignidade e prosperidade.
Pouco antes, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, assinou o primeiro acordo de uma série de iniciativas propostas pelos EUA para a ajuda internacional na área da saúde, chamada ‘America First Global Health Strategy’. Rubio explicou que, por muito tempo, os EUA entregaram dinheiro a ONGs que se propunham a colaborar com outros países na área de saúde, e que foi constatado que a maior parte do dinheiro simplesmente não beneficiava o povo que precisava daquela ajuda. Marco Rubio disse: “isso não faz sentido. Por que estamos contratando ONGs americanas e internacionais para irem a outros países e administrarem sistemas de saúde paralelos e, às vezes, conflitantes com os sistemas de saúde do país anfitrião? Se estamos tentando ajudar os países, devemos ajudar o país, e não ajudar ONGs a entrarem e encontrarem uma nova linha de negócios. E é exatamente esse o modelo com o qual estamos rompendo. Não faremos mais isso. Não vamos gastar bilhões de dólares financiando o complexo industrial das ONGs enquanto parceiros próximos e importantes como o Quênia – ou não têm papel algum ou têm pouca influência sobre como o dinheiro destinado à saúde está sendo gasto”.