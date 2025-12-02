PORTA-VOZ DO PENTÁGONO CONCEDE COLETIVA DE IMPRENSA URGENTE - SEC. DE GUERRA DE DONALD TRUMP - VENEZUELA

A porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, concedeu uma entrevista coletiva em meio ao aumento de tensões militares na área próxima à Venezuela. Kingsley Wilson rebateu notícias falsas da velha imprensa que acusavam o Secretário de Guerra, Pete Hegseth, de um crime de guerra, apontando que a veiculação de notícias falsas, atribuídas a fontes anônimas sem checagem, é o que fez a velha imprensa perder praticamente toda sua credibilidade. A porta-voz ironizou também o fato de que vários desses veículos se retiraram do Pentágono, dizendo que eles se ‘auto-deportaram’, e apontou que as novas mídias vão manter o público americano e mundial informado. Questionada sobre as ações do governo Trump na Venezuela, ela garantiu que há inteligência suficiente e que todos os ataques realizados contra embarcações atingiram narcoterroristas. Kingsley Wilson afirmou ainda que a designação dos cartéis de drogas latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras deu ao Departamento de Guerra muitos novos meios de ação, que eles utilizarão para combater o narcoterrorismo em todo o hemisfério ocidental. Questionada sobre a possibilidade de ataques em terra na Venezuela, ela afirmou que todas as decisões cabem exclusivamente ao presidente Donald Trump, e o Departamento de Guerra está pronto para agir qualquer que seja a decisão do presidente. Sobre os parlamentares que divulgaram um vídeo incitando membros das Forças Armadas a desobedecer ordens do presidente Trump, ela confirmou que o parlamentar que ainda é considerado um membro das Forças Armadas está, de fato, sujeito a uma Corte Marcial.
