O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma Ordem Executiva centralizando os poderes para autorizar a instalação e funcionamento da indústria de Inteligência Artificial. Ele explicou que é da maior importância que os EUA tenham o domínio dessa indústria e não o percam para a China. Trump também respondeu a perguntas da velha imprensa, quando explicou que a campanha na Venezuela vai além do combate às drogas e é, também, uma reação ao que a Venezuela fez contra os EUA, enviando drogas e criminosos, além de manter comércio com pessoas e organizações sancionadas pelos EUA, financiando o narcoterrorismo. Trump falou sobre o avanço do plano de paz para o Oriente Médio e afirmou que os EUA gostariam de participar das reuniões entre Rússia e Ucrânia, mas apenas se houver uma perspectiva real de haver um acordo. Trump afirmou que os EUA não estão envolvidos na guerra e que seu interesse é que a guerra acabe e muitas vidas sejam salvas. Ele lembrou que o conflito poderia facilmente ter escalado para uma Terceira Guerra Mundial.
sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
AO VIVO: DONALD TRUMP ASSINA ORDEM EXECUTIVA E FAZ PRONUNCIAMENTO - VENEZUELA, CHINA, RÚSSIA, UCRÂNIA, GUERRA
