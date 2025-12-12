O presidente dos EUA, Donald Trump, discursou durante o tradicional baile de fim de ano para parlamentares na Casa Branca. Trump lembrou que Republicanos e Democratas votaram juntos em um projeto da primeira-dama, Melania Trump, para proteger crianças e adolescentes online, e conclamou à mesma união para resolver os problemas da área de Saúde. Trump lembrou que já atraiu 18 trilhões de dólares em investimentos para os EUA, e afirmou que, com o parlamento trabalhando em conjunto a favor do povo, o país poderá se tornar mais forte e mais próspero, cumprindo sua promessa de campanha de tornar a América grande novamente.
sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
DONALD TRUMP FAZ PRONUNCIAMENTO PARA PARLAMENTARES NA CASA BRANCA - 18 TRILHÕES DE DÓLARES, TARIFAS, AÇÕES EMERGENCIAIS
0 Comentários
