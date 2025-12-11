A porta-voz do presidente Trump, Karoline Leavitt, concedeu uma entrevista coletiva e lembrou que o final do ano é uma boa ocasião para avaliar e valorizar as conquistas do governo na área econômica. Karoline Leavitt enfatizou que Trump herdou a maior inflação da história dos EUA e questionou a velha imprensa sobre a diferença na cobertura, apontando que agora eles falam da inflação remanescente como um grande escândalo, mas não reportavam sobre a inflação altíssima durante o governo Biden. Karoline Leavitt foi questionada sobre diversos assuntos de política externa, e afirmou que o plano de paz para Gaza se aproxima rapidamente da segunda fase, enquanto o conflito entre Rússia e Ucrânia depende mais da boa vontade dos dois líderes. Leavitt afirmou que Trump está cansado de indefinição e espera ação, e não apenas palavras, de Putin e Zelensky. Karoline Leavitt respondeu a várias perguntas sobre a Venezuela, afirmando que a apreensão de um navio petroleiro representa a implementação de sanções americanas, apontando que o governo leva muito a sério as sanções que impõe a pessoas e organizações que transportam drogas e produtos ilícitos e financiam o narcoterrorismo e tiranias. Leavitt também afirmou que os ataques a barcos que transportam drogas continuarão, pois o presidente determinou uma nova política de maior atenção ao Hemisfério Ocidental, onde vai enfrentar o crime organizado e os cartéis do narcotráfico. Karoline afirmou que Trump não tem qualquer interesse em guerras prolongadas e é o presidente da paz.
quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
AO VIVO: PORTA-VOZ DE DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA URGENTE: SANÇÕES, VENEZUELA, MADURO, UCRÂNIA, MARINHA, NAVIOS
