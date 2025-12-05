O presidente Donald Trump, dos EUA, anunciou, ao lado das maiores fabricantes de carros e de parlamentares, medidas para facilitar e baratear a produção de carros e caminhões, encerrando a obrigatoriedade de comprar veículos elétricos e também exigências específicas sobre emissões, que tornavam os carros mais carros. Trump enfatizou as consequências positivas para a economia americana de atrair de volta a indústria automotiva, que o presidente disse que se tornará maior do que nunca. Após o anúncio, Trump concedeu uma entrevista coletiva, quando reiterou que os ataques contra barcos do narcotráfico continuarão, próximo à Venezuela, e confirmou que ataques em terra devem iniciar em breve. Questionado se voltaria a falar com o ditador da Venezuela, Trump disse que não falará mais com ele.
sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
AO VIVO: DONALD TRUMP CONVOCA A IMPRENSA PARA 'ANÚNCIO' E CONCEDE COLETIVA - NICOLÁS MADURO, VENEZUELA, TARIFAS, ECONOMIA
0 Comentários
Assinar: Postar comentários ( Atom )