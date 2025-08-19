Nikolas Ferreira reage a manobra de Motta e denuncia: ‘o Congresso já perdeu a sua legitimidade’

O deputado Nikolas Ferreira, da tribuna, expôs todo o absurdo da manobra realizada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, com o apoio da extrema-esquerda, para promover a censura enquanto adia indefinidamente o projeto de anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
O deputado apontou a “deselegância” de Hugo Motta, dizendo: “quando o projeto é bom, não precisa atropelar”, referindo-se à aprovação “simbólica” do projeto que institui a censura nas redes sociais feita por Motta.
Nikolas Ferreira apontou ainda o absurdo do projeto então em votação, que estende os poderes do presidente da Casa para punir deputados monocraticamente. Nikolas rebateu os “argumentos” da extrema-esquerda, que dizia querer respeito ao parlamento, apontando o grau ao qual o parlamento já está rebaixado, em que a representação popular não mais existe, posto que as decisões são tomadas pelos presidentes das Casas, sem levar em consideração os parlamentares e chegando a ignorar pedidos subscritos pela maioria dos parlamentares de cada Casa.
O deputado trouxe uma série de exemplos que mostram a que nível a Casa já se rebaixou e prosseguiu lembrando o descumprimento de acordos firmados. Ele lembrou que a ocupação das Mesas Diretoras teve amplo apoio da população, que enxerga com clareza que seus representantes estão sendo tolhidos.
Nikolas Ferreira apontou: “o que eu não aceito, e o que eu acho que de fato é um desrespeito, é se utilizar rapidamente de uma votação simbólica para suprimir a discussão de um tema importantíssimo, porque para mim é contraditório, precisamos discutir um tema muito importante para o país sem ter a discussão. Isso para mim não é diálogo. Isso para mim não deve ser como as coisas devem ser tocadas”.
O deputado afirmou: “Não falo isso aqui em nome da direita, em nome de nenhum espectro político. Eu falo isso aqui em nome da defesa do Congresso. O Congresso está sendo desrespeitado. O Congresso já perdeu a sua legitimidade. E se nós não tomarmos uma posição, nós continuaremos subjugados”.
Nikolas disse: “a cada dia que esta Casa adia a discussão da anistia para quem precisa, vocês estão dizendo que isso é adiável, mas para poder discutir um projeto que em partes pode ser utilizado pela esquerda para perseguir opositores, isso daí é inadiável. Isso sim, para mim, senhor presidente, é desrespeito ao Congresso. Nós estamos perdendo o nosso poder como parlamentares legítimos do povo. É isso que eu quero deixar registrado e deixar bem claro: graças a Deus não tenho rabo preso para poder denunciar, para poder falar contra isso (...) E ninguém ficará impune da verdade que o Brasil merece saber”