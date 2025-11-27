O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, e relatou que houve progressos nas negociações para o fim da guerra da Ucrânia. Trump confirmou que Zelensky quer ir aos EUA para conversas, mas ressalvou que ele precisa aceitar um acordo primeiro. Trump explicou que qualquer proposta que encerre a guerra será boa para os dois lados. O presidente rebateu repórteres sobre seu enviado especial Steve Witkoff, explicando que o papel de negociadores é negociar, e afirmando: 'essa guerra pode durar muito tempo ainda, mas a Rússia tem muito mais gente, muito mais soldados. Então, se a Ucrânia aceitar um acordo, acho que isso é bom para todos". Questionado por que conversaria com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, Trump disse: "para salvar vidas; se pudermos fazer as coisas da forma fácil, tudo bem. Mas, se tivermos que fazer do jeito difícil, tudo bem, também".
quinta-feira, 27 de novembro de 2025
DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA A BORDO DO AIR FORCE ONE: NICOLÁS MADURO, DITADURA DA VENEZUELA, RÚSSIA, UCRÂNIA
0 Comentários
