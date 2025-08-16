sábado, 16 de agosto de 2025

Michelle Bolsonaro humilha Lula, desafia e confronta crueldade de Moraes: ‘Lula é um pinguço irresponsável!’


Durante evento do PL Mulher no Rio Grande do Norte, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez duros ataques a Lula e seus asseclas no regime PT-STF. Michelle criticou duramente Lula por provocar o presidente americano Donald Trump, apontando: “foi oferecer jabuticaba pro Trump, e agora nós estamos colhendo abacaxi”. Ela lembrou: “sanções são para países que estão prestes a perder sua liberdade, sanções são para países ditadores”. 

Michelle Bolsonaro mencionou a brutal perseguição política aos conservadores, dizendo: “bandidos estão nas ruas, e gente de bem está presa”. Ela perguntou: “por que tanta maldade, por que tanta crueldade? Perseguição. Bolsonaro foi uma voz solitária no Congresso e hoje o sistema quer calar a voz dele, porque ele despertou uma nação e essa nação não vai se submeter a essa ditadura judicial”. 

Michelle desabafou ao falar da atuação de Lula: “”O homem que corta um BPC. O homem que tira a comida do prato. O homem que, por maldade pára o fornecimento de água pra dizer ‘Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água pra me trazer como salvador, pra trazer água pro povo’. Maldito! Pensamento maligno. Se autointitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas pra miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos! Cachaceiro! Pinguço! Irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é pra todos. A lei da semeadura é pra todos. E o povo está acordando e o povo vai acordar”. A ex-primeira-dama disse: “não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar duas, três já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política”. 

Michelle Bolsonaro lembrou as campanhas de difamação contra sua família e disse: “você tá vendo como é que funciona o modus operandi dessa esquerda maldita de entrar na mente das pessoas?”. Ela afirmou: “Nós estamos passando por esse momento por conta de uma ditadura que está tentando ser colocada na nossa nação, mas nós não vamos permitir”.

A ex-primeira-dama disse: “Não tem sido fácil ver um líder da potência que é dentro de casa, sem poder se comunicar, sem poder sair de casa. Isso para ele… dói a alma dele. Ele foi tirado da tomada, a força dessa batalha. Mas ele conta com o apoio de cada um de vocês. Nós temos recebido várias manifestações de carinho, e isso é que nos dá energia. É o combustível pra gente poder continuar. Mas nós precisamos de vocês”. 

Michelle pediu: “vejam a votação de cada deputado e senador que vocês colocaram no Congresso. Nós precisamos de homens e mulheres que honrem as suas calças. Se estamos passando por tudo isso, é porque elegemos moleques, é porque elegemos homens que não tinham compromisso com as famílias, que não respeitaram o voto que eles receberam. A corda esticou porque nós tínhamos homens frouxos no Congresso e hoje um Congresso enfraquecido, passando vergonha porque não se posicionaram quando tinha que se posicionar e agora estão sendo… - Não vou nem falar, porque está sendo gravado. Vocês entenderam”. 

A ex-primeira-dama disse que o candidato para 2026 é Jair Bolsonaro. Ela disse: “para a presidência, tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. Ele vai voltar. A Justiça vai ser feita. (...) A liberdade de expressão, ela é muito valiosa. Ela é o oxigênio de um Brasil forte. Nós contamos com vocês no dia 7 de setembro na Paulista. É verdade, nós vamos vencer, porque é com verdade que nós vamos combater toda essa mentira”. 

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. 

Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes, ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.

Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix: ajude@folhapolitica.org

Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org

Depósitos / Transferências (Conta Bancária): 

Banco Inter (077)

Agência: 0001

Conta: 10134774-0

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09

-

Banco Itaú (341)

Agência: 1571

Conta: 10911-3

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09


Temas: , , , , , , , ,
Folha Política
Comentários
0 Comentários

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários ( Atom )