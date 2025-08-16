Michelle Bolsonaro humilha Lula, desafia e confronta crueldade de Moraes: ‘Lula é um pinguço irresponsável!’

Durante evento do PL Mulher no Rio Grande do Norte, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez duros ataques a Lula e seus asseclas no regime PT-STF. Michelle criticou duramente Lula por provocar o presidente americano Donald Trump, apontando: “foi oferecer jabuticaba pro Trump, e agora nós estamos colhendo abacaxi”. Ela lembrou: “sanções são para países que estão prestes a perder sua liberdade, sanções são para países ditadores”.
Michelle Bolsonaro mencionou a brutal perseguição política aos conservadores, dizendo: “bandidos estão nas ruas, e gente de bem está presa”. Ela perguntou: “por que tanta maldade, por que tanta crueldade? Perseguição. Bolsonaro foi uma voz solitária no Congresso e hoje o sistema quer calar a voz dele, porque ele despertou uma nação e essa nação não vai se submeter a essa ditadura judicial”.
Michelle desabafou ao falar da atuação de Lula: “”O homem que corta um BPC. O homem que tira a comida do prato. O homem que, por maldade pára o fornecimento de água pra dizer ‘Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água pra me trazer como salvador, pra trazer água pro povo’. Maldito! Pensamento maligno. Se autointitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas pra miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Mentirosos! Cachaceiro! Pinguço! Irresponsável. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é pra todos. A lei da semeadura é pra todos. E o povo está acordando e o povo vai acordar”. A ex-primeira-dama disse: “não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar duas, três já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política”.
Michelle Bolsonaro lembrou as campanhas de difamação contra sua família e disse: “você tá vendo como é que funciona o modus operandi dessa esquerda maldita de entrar na mente das pessoas?”. Ela afirmou: “Nós estamos passando por esse momento por conta de uma ditadura que está tentando ser colocada na nossa nação, mas nós não vamos permitir”.
A ex-primeira-dama disse: “Não tem sido fácil ver um líder da potência que é dentro de casa, sem poder se comunicar, sem poder sair de casa. Isso para ele… dói a alma dele. Ele foi tirado da tomada, a força dessa batalha. Mas ele conta com o apoio de cada um de vocês. Nós temos recebido várias manifestações de carinho, e isso é que nos dá energia. É o combustível pra gente poder continuar. Mas nós precisamos de vocês”.
Michelle pediu: “vejam a votação de cada deputado e senador que vocês colocaram no Congresso. Nós precisamos de homens e mulheres que honrem as suas calças. Se estamos passando por tudo isso, é porque elegemos moleques, é porque elegemos homens que não tinham compromisso com as famílias, que não respeitaram o voto que eles receberam. A corda esticou porque nós tínhamos homens frouxos no Congresso e hoje um Congresso enfraquecido, passando vergonha porque não se posicionaram quando tinha que se posicionar e agora estão sendo… - Não vou nem falar, porque está sendo gravado. Vocês entenderam”.
A ex-primeira-dama disse que o candidato para 2026 é Jair Bolsonaro. Ela disse: “para a presidência, tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. Ele vai voltar. A Justiça vai ser feita. (...) A liberdade de expressão, ela é muito valiosa. Ela é o oxigênio de um Brasil forte. Nós contamos com vocês no dia 7 de setembro na Paulista. É verdade, nós vamos vencer, porque é com verdade que nós vamos combater toda essa mentira”.
Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09