AO VIVO: DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA URGENTE EM MEIO A AGRAVAMENTO DE TENSÕES E MANDA RECADO

Em viagem à Irlanda, o presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu uma entrevista coletiva ao lado do chanceler do país, em que respondeu sobre a guerra do Irã, a situação em Gaza, a Venezuela e outros temas de política internacional. Trump afirmou que a guerra do Irã deve terminar muito em breve, e apontou: “eles estão tentando resistir o máximo possível para complicar as eleições, mas acho que as pessoas já perceberam isso. O Irã não pode ter uma arma nuclear. É muito simples. Eles estavam a duas semanas de ter uma arma nuclear. Se eles tivessem, teriam explodido Israel. Eles teriam devastado o Oriente Médio e atingido algumas cidades da Europa, na minha opinião. Cidades europeias e até mesmo outras regiões, e provavelmente nos atingiriam também. Mas, bem, eles não podem ter uma arma nuclear, mas eu diria que em breve, e o preço do petróleo cairá drasticamente”. Trump reiterou que o bloqueio naval ao Irã está sendo muito efetivo e que os EUA estão garantindo o tráfego de navios petroleiros no estreito de Ormuz. Sobre as ilhas Malvinas, Trump disse: “as Ilhas Falkland são muito interessantes, porque lá vamos nós de novo. Lembro-me de quando era menino, bem menino mesmo, mas as Ilhas Falkland... e acho que era um país diferente naquela época, um pouco parecido com o Reino Unido, mas eles entraram e tomaram o controle. Não tenho certeza se eles estão mantendo. Eles têm um pequeno problema com a imigração. Eles têm um pequeno problema de energia e alguns outros problemas que precisam ser resolvidos. Então, não sei. Sabe, eu não sei se eles estarão dispostos a viajar tão longe. É muito longe. Sabe, são semanas de viagem de barco. Então, não sei. Tenho certeza de que serei chamado para lidar com esse potencial desastre. Mas se isso acontecer, provavelmente conseguirei resolver a situação”.
Questionado se os EUA vão sair do tratado com o México e o Canadá, Trump disse: “Não, eu tenho uma ótima relação com o México. Na verdade, temos uma boa relação com o Canadá, mas os Estados Unidos vêm sendo explorados pelo Canadá há 50 anos. (...) O Canadá quer muito fechar um acordo, assim como o Irã também quer muito, sabe? Só não acho que eles estejam prontos, mas o Canadá quer muito fechar um acordo. Espero que o Canadá aprecie ser mencionado na mesma frase que o Irã. É um momento muito interessante. O Canadá e o Irã estão em uma situação delicada, mas o Canadá quer chegar a um acordo e o Irã também, e, no momento certo, ambas as coisas podem acontecer”.
Trump discursou a membros do corpo diplomático e empresários locais e fez um alerta sobre as políticas migratórias e energéticas da Europa, avisando que, se não mudarem suas políticas, estarão destruindo os próprios países.