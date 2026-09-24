quinta-feira, 24 de setembro de 2026

AO VIVO: REAÇÃO NO CONGRESSO: SENADORES SE REVOLTAM APÓS DISPARATES NO JULGAMENTO DE MORAES NO STF E EXIGEM IMPEACHMENT


 

Folha Política
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