AO VIVO: CASA BRANCA CONVOCA A IMPRENSA PARA ANÚNCIOS - DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA URGENTE

O presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu uma entrevista coletiva e rebateu narrativas sobre a guerra do Irã. Trump explicou que cancelou um ataque a pedido de vários países, inclusive o Irã. Trump disse: “não quero usar a palavra ‘implorar’, mas alguns lugares, em especial o Irã, não queriam ser atingidos e disseram ‘queremos conversar’”. Trump lembrou que o ponto central é a desnuclearização do Irã, dizendo: “é por isso que estou fazendo isso, e já deveria ter sido feito. Já se passaram 50 anos - continuamos dizendo 47 anos, mas já passaram 3 anos, e são 50 anos em que outros presidentes, ou outros países, não necessariamente nós, deveríamos ter feito e ninguém fez. Já era hora”. Trump apontou que vários países aliados pediram para suspender o ataque e disse: “todos queriam dar uma última chance. Esta é uma última chance para eles assinarem um bom documento”. Trump explicou que os iranianos descobriram a dimensão do ataque preparado pelos EUA através de vazamentos de informações confidenciais e imploraram por um acordo, e disse: “se me foi dada a oportunidade de deixar muitas pessoas viverem, eu gostaria de dar essa oportunidade”.
Trump também fez duros alertas sobre o avanço do comunismo nos EUA e no mundo. Ele disse: “é preciso ter muita cautela com toda essa história de socialismo. Penso que, em muitos casos, é muito mais do que socialismo. Eles ignoraram o socialismo e foram direto para o comunismo”. Questionado sobre a Espanha, Trump disse que os EUA experimentaram algo muito pior com a migração em massa no governo Biden. Ele disse que, para saber o que acontece com um país que se torna comunista, basta ver o que acontece nas cidades administradas por membros do partido Democrata. Trump disse: “o que elas têm em comum? Criminalidade em massa. Isso também se aplica às nações quando elas se desviam do caminho certo. (...) As cidades ‘azuis’ têm algo em comum: crime, alta criminalidade, crime violento e cruel. Mas o que mais elas têm em comum? Estão todas sujas. Estão imundas. As ruas são sujas, cheiram mal. As fachadas estão quebradas, as árvores estão horríveis. Tudo está sujo. (...) São lugares infestados de crime e extremamente sujos. São nojentos”.