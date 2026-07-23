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quinta-feira, 23 de julho de 2026
DONALD TRUMP ENFRENTA E CAUSA REPERCUSSÃO COM INTENSOS PRONUNCIAMENTOS
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Folha Política
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