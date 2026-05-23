AO VIVO: DONALD TRUMP FAZ PRONUNCIAMENTO PARA AS FORÇAS ARMADAS, RETRUCA INIMIGOS E ALERTA

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursou na formatura da Turma de 2026 da Guarda Costeira americana. Trump falou sobre a revitalização das forças armadas que está sendo realizada, com investimentos recorde para a compra de equipamentos de ponta e para a formação de lideranças. Ao final de seu discurso, Trump deu conselhos aos formandos. Ele disse: “primeiro, e mais importante, nunca, jamais, desistam. (...) Aprendi muito sobre a vida, mas a coisa que realmente aprendi é que perseverança — nunca desistir, nunca se render — é fundamental. (...) Nunca desistam. E aconteça o que acontecer, não importa onde vocês estejam na vida ou em que situação se encontrem — nos mares ou em qualquer outro lugar —, continuem avançando. Sempre avancem. Nunca parem de avançar. Não importa quão terrível seja a tempestade, não importa quão difícil seja a missão, nunca se rendam. Continuem. Continuem lutando. E façam o adversário desistir primeiro. Em segundo lugar, neste momento crucial de transformação para nossas forças armadas, vocês precisam pensar grande. É muito melhor pensar grande. Soluções pequenas geram resultados pequenos. Somente grandes ideias levarão a mudanças e grandeza extraordinárias. (...) Em terceiro lugar, vocês atenderam ao chamado para servir e agora precisam garantir que a maior parte do seu tempo seja dedicada a papéis muito importantes na vida. Vocês já fizeram muito. Francamente, se vocês gostam do que fazem, não existe trabalho — não é trabalho. Se vocês amam o que fazem, nunca será considerado trabalho. (...) Quarto, conforme forem vivendo suas vidas e aqui na Guarda Costeira, vocês precisam manter os olhos no barco. Vocês sabem o que essa expressão significa melhor do que ninguém: não se distraiam com o que está lá fora. Concentrem-se na tarefa à sua frente e sigam em frente. Sempre, sempre sigam em frente. Nunca recuem. Lembrem-se de que a busca pelo sucesso precisa ser implacável. E, finalmente, vocês precisam ser fortes - e não me refiro apenas à força muscular, mas à força mental. Vocês precisam ser corajosos. Sua profissão exige um nível de coragem que precisa superar a coragem de uma pessoa comum. Mas é por isso que vocês estão aqui. A América não foi fundada por homens ou mulheres fracos e tímidos que se acovardaram diante do mal. Como disse o presidente Theodore Roosevelt: "A liberdade não dura muito nas mãos de covardes e pessoas fracas". Hoje, nosso país enfrenta ameaças muito fortes, mas somos um país muito mais forte”.
sábado, 23 de maio de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP FAZ PRONUNCIAMENTO PARA AS FORÇAS ARMADAS, RETRUCA INIMIGOS E ALERTA
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