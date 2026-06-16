O presidente dos EUA, Donald Trump, promoveu uma grande cerimônia para a posse do novo presidente do Banco Central americano, Kevin Warsh, cujo juramento foi conduzido pelo ministro da Suprema Corte Clarence Thomas. Em seu discurso, Trump louvou a formação de Warsh e recomendou independência. Trump disse: “Infelizmente, aos olhos de muitos, o Fed perdeu o rumo nos últimos anos, à medida que se deixou distrair por preocupações muito distantes de sua missão e mandato principais, desviando-se para assuntos como política climática e iniciativas de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão). Com o Fed se desviando de seu mandato enquanto o governo anterior aumentava o déficit, os americanos sofreram a pior inflação em 48 anos. (...) Tenho plena convicção de que, seguindo o exemplo dos maiores presidentes do Fed que vieram antes dele, Kevin salvaguardará a integridade da instituição. (...) Felizmente, ao contrário de alguns de seus antecessores, Kevin entende que quando a economia está em alta, isso é uma coisa boa. Não precisamos enlouquecer — deixa crescer. Queremos que cresça. (...) é muito importante que esse crescimento não seja sufocado. Queremos acabar com a inflação, mas não queremos acabar com a grandeza. E isso é realmente algo muito bom, algo muito positivo. É isso que ele pretende fazer — gerar crescimento econômico positivo. É muito importante. E, como já discutimos, crescimento econômico não significa inflação. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. Você não precisa parar o mundo só porque está se saindo bem”.
terça-feira, 16 de junho de 2026
AO VIVO: PRONUNCIAMENTO DE DONALD TRUMP, PRESIDENTE DOS EUA [TRADUZIDO]
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