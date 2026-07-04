O vice-presidente dos EUA, JD Vance, fez um discurso a militares, às vésperas da comemoração de 250 anos da independência dos Estados Unidos, e apontou a diferença do governo Trump, comparado aos seus antecessores, na relação com as Forças Armadas americanas. Vance disse: “parte da razão pela qual nós, na liderança política, conseguimos fazer o que fazemos é porque, no mundo todo — bandidos e mocinhos, amigos e inimigos, aliados e adversários — têm medo de vocês. Eles sabem que, se pedirmos, vocês vão lá e tornam o impossível possível. Eles sabem que, quando exigimos que um bandido faça algo e ele diz não, vocês são os que vão fazer cumprir essa exigência. E isso é algo incrível. E é por isso que temos a grande nação que temos hoje”. Vance afirmou: “uma das coisas que aprendi no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde servi de 2003 a 2007, é que às vezes tínhamos líderes que pediam que todos nós fôssemos para a guerra, mas não nos davam uma missão clara sobre o que faríamos depois. E uma das razões pelas quais tenho mais orgulho do que o presidente dos Estados Unidos fez nestes últimos 18 meses é porque, quando ele pediu que vocês fossem à guerra, ele lhes deu uma missão definida. Pediu que vocês fossem e a cumprissem. E, mais importante ainda, deu a vocês as ferramentas para dar uma surra no inimigo e voltar para casa em segurança. É isso que vocês devem esperar de mim, do nosso grande Secretário da Guerra e do Presidente dos Estados Unidos. Vocês vestiram o uniforme. Fizeram um sacrifício, em última análise, em benefício desta nação. Mas o que vocês devem exigir em troca é que, quando pedirmos que façam algo, digamos exatamente o que queremos que realizem. Foi isso que esta administração prometeu, e foi isso que esta administração cumpriu”.
sábado, 4 de julho de 2026
AO VIVO: VICE-PRESIDENTE DE DONALD TRUMP FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE PARA MILITARES - J.D. VANCE
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