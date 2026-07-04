O presidente dos EUA, Donald Trump, e membros de seu governo se envolveram nas comemorações do aniversário de 250 anos da Independência do país. O Secretário de Estado, Marco Rubio, gravou um vídeo sobre o aniversário, e participou de uma cerimônia de entrega da edição especial de passaportes, quando também anunciou mudanças no processo de emissão de passaportes. O presidente Donald Trump gravou um vídeo especial para o lançamento da biblioteca presidencial do presidente Theodore Roosevelt, e também participou do programa da segunda-dama, Usha Vance, de leitura de livros infantis. Trump leu um livro produzido pela Sociedade de Preservação da Casa Branca, mostrando os esportes praticados por vários presidentes, enquanto aproveitava para fazer observações sobre cada presidente mencionado. Trump disse que, embora tenha vontade de fazer algumas das atividades retratadas no livro, prefere trabalhar o máximo de tempo possível. Ele disse: “se você está na Casa Branca, por pouco tempo, e é uma honra estar aqui, você deveria trabalhar para o povo, certo? É muito importante”. Trump afirmou: “temos um país maravilhoso. Temos um país que está um pouco à beira do abismo neste momento. Pode ir para um lado ou para o outro. Você entende isso. Mas vamos fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. E vamos fazer da América um país maior do que nunca. O 4 de julho é um dia fantástico. É um dia de celebração. É um dia muito importante para este país, na vida da nação. E, além de tudo, é um aniversário de 250 anos, o que é simplesmente maravilhoso. E nós vamos nos divertir muito. E o que realmente estamos fazendo é celebrar a América”.
sábado, 4 de julho de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP E ALIADOS REAGEM A 'ABISMO' E SE PRONUNCIAM NA IMINÊNCIA DOS 250 ANOS DA INDEPENDÊNCIA
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