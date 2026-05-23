AO VIVO: DAVI ALCOLUMBRE É EMPAREDADO POR SENADORES POR CPMI DO BANCO MASTER; NIKOLAS E FLÁVIO SE PRONUNCIAM

O Congresso Nacional se reuniu hoje e, mais uma vez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se recusou a instalar a CPMI do banco Master, embora o regimento preveja que a instalação é automática, bastando a ocorrência de sessão do Congresso Nacional. Davi Alcolumbre foi intensamente cobrado pelos parlamentares, mas ignorou todos os apelos.
Pouco antes da sessão, o deputado Nikolas Ferreira disse:
“Hoje teremos sessão conjunta do Congresso Nacional e há diversos requerimentos sobre a mesa pedindo a instalação da CPMI para investigar as fraudes envolvendo o Banco Master. Não podemos mais ficar refém de vazamentos seletivos, usados convenientemente para atingir um lado político em pleno ano eleitoral, enquanto o conjunto dos fatos permanece sem investigação ampla, oficial e transparente. Se há suspeitas, que se investigue tudo. Todos os envolvidos. Todas as relações. Todos os interesses.
É por isso que estamos requerendo ao Presidente Davi Alcolumbre que leia os requerimentos ainda nesta sessão e instale a CPMI, para que a verdade não seja conduzida por versões seletivas, mas apurada pelas instituições competentes”.
Durante a sessão, o senador Flávio Bolsonaro discursou e pediu a instalação da CPMI, acompanhado por vários parlamentares, apontando que pede as investigações porque não tem nada a temer e que quer que os parlamentares possam questionar Daniel Vorcaro sobre suas ligações com ele e também com Lula e seus aliados.
O deputado Carlos Jordy lamentou a decisão de Alcolumbre: “Alcolumbre não instala CPMI do Banco Master. Quem ele está protegendo? O conselho de lula para Vorcaro que gerou essa fraude precisa ser explicado. Não desistirei!”
A deputada Adriana Ventura disse:
“A CPI do Banco Master já tem assinaturas suficientes. O que falta é vontade política.
Agora, diante da cobrança dos deputados, Alcolumbre diz que a decisão é da Mesa do Congresso. Ou seja: empurra para frente enquanto o país espera respostas.
Estamos falando de um caso bilionário, com conexões políticas, suspeitas graves e gente poderosa no centro da investigação.
Quem não deve, não teme CPI”.
A subserviência do Senado também foi alvo de debates na nomeação do ministro Benedito Gonçalves. A indicação foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas a votação no plenário foi adiada diante da repercussão negativa.
O senador Magno Malta disse ao ministro: “Jamais me furtarei às minhas convicções e, sem medo, repito: Vossa Excelência foi responsável, no TSE, por diversas injustiças cometidas durante o processo eleitoral de 2022 contra o nosso presidente Jair Bolsonaro”.
O senador Eduardo Girão comemorou o adiamento:
“VITÓRIA!! CHEGA DE “MISSÃO DADA, MISSÃO CUMPRIDA” DELES. GANHAMOS TEMPO PARA MOBILIZAR
#acordabrasil
Urgente: conseguimos uma conquista para a sociedade agora há pouco no Plenário do
Senado! Sua mobilização contatando os senadores funcionou e adiamos uma votação - no mínimo inoportuna - do LULA!!
No caso do ex ministro do TSE que, na posse do Lula , disse a Moraes: MISSÃO DADA É MISSÃO CUMPRIDA! O nome dele é Benedito Gonçalves, cujo filho esbanjou em vídeos de farra e luxúria com muito dinheiro, e os vídeos de quem divulgou foram CENSURADOS além de outros casos mal explicados como a da sua relatoria contra Deltan Dallagnol - deputado mais votado do Paraná, onde o ministro deveria ter se declarado impedido pois ele foi citado na delação do empreiteiro Léo Pinheiro na Lava Jato… Uma infeliz indicação por vários aspectos pelo que passa a República que precisa ser passada a limpo! Defendemos que o Brasil precisa de transparência, investigação profunda e responsabilidade nas indicações para órgãos de fiscalização e controle. Por isso nossa preocupação com nomes indicados como o dele em meio a um cenário de crise de confiança nas instituições. O momento exige cautela, respeito ao interesse público e compromisso real no combate à corrupção. Paz & Bem”
O deputado Giovani Cherini comemorou:
‘MISSÃO DADA… MISSÃO CANCELADA.
Deu ruim. Quando perceberam que Benedito Gonçalves poderia ser rejeitado, apareceu até “falta de quórum” no Senado. Deu ruim pro homem do “missão dada, missão cumprida”. Antes de querer mandar na vida dos juízes do Brasil, talvez seja melhor se explicar primeiro”.