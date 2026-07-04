AO VIVO: DONALD TRUMP FAZ DUROS ALERTAS SOBRE AMEAÇA COMUNISTA E CONFRONTA EM PRONUNCIAMENTO

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um emocionante discurso na véspera do aniversário de 250 anos da Independência americana, em frente ao monte Rushmore, onde estão esculpidos os rostos de quatro presidentes americanos. Trump lembrou os valores que fundaram a grandeza americana e mantiveram o país livre ao longo de 250 anos, e fez um duro alerta sobre as ameaças do presente. Trump disse: “à medida que nos aproximamos deste magnífico aniversário, vemos nossa identidade americana sob um novo ataque — uma geração depois de termos lutado e vencido a Guerra Fria contra a ameaça do comunismo. Agora há um ressurgimento da ameaça comunista em nossa terra, inclusive por parte de recém-chegados ao nosso país que abraçam ideias totalmente opostas ao nosso modo de vida e ao nosso grande sucesso. (...) O comunismo é uma ameaça mortal à liberdade americana. É a maior ameaça ao nosso país — incluindo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor ou mesmo o 11 de setembro. Não vamos deixar isso acontecer conosco. Podem acreditar, não vamos deixar. Porque o comunismo é o inimigo dos povos livres em todo o mundo, em todo o mundo. Nunca funciona. É o inimigo da Constituição. Acima de tudo, é o inimigo do 4 de julho de 1776. É o inimigo, de fato”.
Trump prosseguiu: “o comunismo é o exato oposto da vida, da liberdade e da busca pela felicidade. É morte, tirania e a busca pelo mal. A moralidade comunista e ateísta afirma que qualquer coisa é justificada para realizar visões desumanas e para impor o que consideram o bem. Eles não querem o bem. Não amam a Deus e não querem Deus. Não amam a religião e não querem a religião, e não a terão — mas não vamos deixá-los vencer. Eles não têm a menor chance contra nós. Não têm respeito pela lei, pela justiça, pelos princípios, pela tradição ou pelos direitos que Deus lhes concedeu. É uma ideologia de roubo em massa, controle em massa, mentiras em massa e assassinato em massa. (...) Muito simplesmente, o comunismo representa as piores ideias e os piores abusos da história, praticados pelas piores pessoas”.
Trump afirmou: “Nossos antepassados americanos não derramaram seu sangue em Concord e Trenton, Gettysburg e Shiloh, Midway e Normandia, apenas para que uma bando de ladrões, radicais e lunáticos pudesse entrar e saquear, pilhar nossa nação. Nossos heróis morreram para vencer, construir e salvar — e para edificar um país verdadeiramente grande, o maior país que o mundo já viu. Portanto, na véspera deste 250º aniversário da herança americana, resolvemos e juramos, para que todos ouçam, que os cidadãos dos Estados Unidos da América vão vencer o comunismo rapidamente.(...) Vamos expulsá-los rapidamente e continuaremos a construir nosso país cada vez maior, melhor e mais forte do que nunca. A América jamais será um país comunista”.