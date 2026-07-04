AO VIVO: SECRETÁRIO DE GUERRA DE DONALD TRUMP E GENERAL FAZEM PRONUNCIAMENTO URGENTE

O Secretário de Guerra do governo Trump, Pete Hegseth, juntamente com o procurador-geral Todd Blanche, o vice-chefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, e o chefe do Gabinete da Guarda Nacional, general Steven Nordhaus, participaram de uma homenagem aos membros da Guarda Nacional que participam da força-tarefa que recuperou a segurança na capital americana. O procurador-geral Todd Blanche apontou: “Há exatamente cerca de um ano, o presidente Trump disse que olhou ao redor desta cidade — a capital do maior país da história da civilização — e não gostou do que viu. Ele não gostou do crime. Não gostou da aparência. E nos instruiu a fazer algo a respeito. E foi exatamente isso que fizemos”. Stephen Miller e Pete Hegseth reagiram a alguns esquerdistas que vaiavam os membros da Guarda Nacional. Miller disse: “Toda civilização pode ser dividida em dois grupos de pessoas: construtores e destruidores. Entre as pessoas que trabalham para construir, sustentar e nutrir a civilização — as que servem, que se sacrificam, que doam, que cuidam dos outros, que protegem os outros, que defendem os outros — e aquelas que só destroem, que sujam, que roubam, que picham, que vandalizam, que degradam.
A civilização só existe graças a pessoas como vocês: pessoas que escolhem servir, que escolhem se sacrificar, que escolhem construir, que escolhem se dedicar a uma causa maior do que a própria vaidade. Cada um de vocês é a razão pela qual o futuro da América é mais brilhante do que jamais foi”. Hegseth, por seu turno, disse, sobre as vaias: “É o som dos ingratos, da ingratidão, de pessoas tão cegas pela ideologia que não conseguem enxergar a lei, a ordem e o bom senso bem diante dos seus olhos. Não há nada de ideológico neste grupo. Não há nada de político neste exercício. A lei e a ordem são algo que todos os americanos merecem — negros, brancos, ricos, pobres, homens ou mulheres, de Washington D.C. ou dos lugares mais remotos deste país”. Dirigindo-se aos membros da Guarda Nacional, Hegseth afirmou: “E o mais bonito é que, quando olho para este grupo, vocês vêm de todas as partes deste grande país. (...) esses ingratos vão desaparecer. Eles vão voltar para onde vieram. Vocês farão seu trabalho, e o farão com profissionalismo, coragem e ousadia — ajudando, auxiliando em prisões, ajudando pessoas que precisam de ajuda. A taxa de criminalidade aqui caiu de forma impressionante, e a mídia não vai querer admitir isso, porque, é claro, teria que dar crédito ao presidente Trump e, em seguida, teria que dar crédito ao Departamento de Guerra ou a Steven Miller”