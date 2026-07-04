AO VIVO: DIRETOR DO FBI E SECRETÁRIOS DO GOV. TRUMP FAZEM ALERTA: GUERRA CONTRA FACÇÕES CRIMINOSAS E GRUPOS TERRORISTAS

Durante coletiva de imprensa sobre as ações do governo Trump contra organizações criminosas transnacionais, e em especial contra o Tren de Aragua, o diretor do FBI, Kash Patel, expôs os planos do governo Trump para erradicar os cartéis do narcotráfico, inclusive com ações em outros países. Patel lembrou que Trump permitiu a ação das forças policiais e forneceu as ferramentas para o combate às gangues, em especial com a designação dos cartéis como organizações terroristas internacionais. Patel alertou: “iremos aonde quer que qualquer um desses membros de gangues esteja se escondendo. Nós os alcançaremos em qualquer lugar do país. Iremos ao exterior para buscá-los. E, como vocês viram no mês passado com o caso da fraude em caixas eletrônicos liderada pelo Tren de Aragua, iremos ao exterior para capturar os membros de mais alto escalão do Tren de Aragua e trazê-los à justiça aqui”.
O procurador-geral Todd Blanche, por seu turno, lembrou: “esses crimes violentos e assassinatos aconteceram porque, durante o governo Biden, as políticas de fronteiras abertas deixaram nossas fronteiras escancaradas, e centenas de terroristas do Tren de Aragua atravessaram essas fronteiras e entraram em nosso país. O presidente Trump pôs fim a essa loucura em 20 de janeiro do ano passado. Naquele dia, o presidente Trump designou o TDA como organização terrorista estrangeira. Nos 18 meses desde que o presidente Trump fez isso, em 20 de janeiro, quase 350 membros e associados do TDA foram indiciados e/ou condenados por crimes violentos horríveis: assassinatos, tráfico sexual, sequestros, além de porte ilegal de armas, tráfico de drogas, roubo, fraude em caixas eletrônicos e outros crimes financeiros generalizados. As forças policiais desta grande nação trabalharam incansavelmente para encontrar esses terroristas, construir esses casos e levá-los à justiça. Os membros do TDA que entraram no país durante a administração anterior jamais deveriam ter pisado em nossas terras”.