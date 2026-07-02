AO VIVO: PRIMEIRO-MINISTRO DE ISRAEL, NETANYAHU FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE E CONCEDE COLETIVA

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento e concedeu uma entrevista coletiva após o anúncio de que o presidente Trump, dos EUA, chegou a um acordo com o Irã. Netanyahu lembrou que dedicou sua vida a impedir que o Irã tenha uma arma nuclear, e afirmou: “Afastamos de nós o perigo de destruição imediata. Junto com nossos amigos americanos, embarcamos na maior operação de ataque da história de Israel. Eliminamos os cientistas nucleares, decapitamos os líderes do regime terrorista, destruímos as instalações nucleares, destruímos mísseis e a grande maioria das fábricas que os produzem. Atingimos inúmeras bases e infraestruturas militares. Destruímos a marinha deles, a força aérea deles. Eliminamos comandantes dos Basij que traíram o povo iraniano. Causamos um dano enorme — estimamos em centenas de bilhões de dólares, e alguns estimam próximo a um trilhão de dólares. Um dano gigantesco à economia do Irã, que eles levaram décadas para construir. Mas eis a coisa mais importante: salvamos o Estado de Israel da ameaça de aniquilação nuclear. Porque é preciso entender que o Irã estava pronto para obter armas nucleares, às vésperas de consegui-las. Estava pronto para as armas nucleares e determinado a enterrar sua indústria nuclear e de mísseis no fundo da terra. Se não tivéssemos agido no momento em que agimos e com a intensidade com que agimos — em cooperação histórica com o presidente Trump e com as forças armadas americanas —, o Irã já teria bombas atômicas. E o que isso significaria? Significaria que milhões de cidadãos israelenses, todos vocês que me ouvem agora, estariam em grave perigo de morte em massa. Todos nós estaríamos nesse perigo. E esse perigo de eliminação da população de Israel o afastamos de nós por muitos anos. Isso é o que conquistamos. Salvamos o Estado de Israel da destruição”.
Netanyahu apontou que as conquistas foram obtidas com o apoio dos EUA, e ponderou que mesmo aliados podem ter pontos de discordância, afirmando que a campanha no Líbano vai prosseguir enquanto for necessária. Ele disse: “O presidente Trump e eu nos conhecemos há muitos anos. Ele é o presidente dos Estados Unidos, eu sou o Primeiro-Ministro de Israel. Muitas vezes estamos alinhados, e há casos em que estamos menos alinhados. Sou responsável pelos interesses de segurança de Israel. Defendo-os — e quero dizer como se defende isso: não com arrogância, mas com sabedoria. E isso exige muita experiência e muita sabedoria, com bastante familiaridade com o cenário americano. Acho que faço isso da melhor forma possível, e quando necessário, fico firme em defesa dos nossos interesses de segurança”. Netanyahu reiterou: “posso falar sobre meu compromisso como Primeiro-Ministro de Israel, que dedicou a maior parte de sua vida adulta a uma única coisa — impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. E digo: se eu não tivesse feito o que fiz ao longo dos anos, o Irã já teria bombas atômicas há muito tempo. Portanto, não as tem — e não pretendo que venham a ter. Faremos o que for necessário. E reitero: não me limito de forma alguma em relação a esse objetivo. O objetivo é simples: o Irã não terá armas nucleares”.