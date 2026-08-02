O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu os Dodgers, o time de baseball bicampeão mundial. Trump parabenizou os jogadores, relembrando a temporada e brincando que, se soubesse muito sobre o time, seria uma indicação de que ele próprio não estaria fazendo bem o seu trabalho. Ele disse: “não acompanhei, pois estava um pouco ocupado com o Irã”. Trump elogiou a equipe, ressaltando a importância da gerência, e disse: “sorte é importante, mas quando há muito talento, costumam ter mais sorte”.
domingo, 2 de agosto de 2026
AO VIVO: PRONUNCIAMENTO URGENTE DE DONALD TRUMP, PRESIDENTE DOS EUA [TRADUZIDO]
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