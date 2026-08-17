O presidente dos EUA, Donald Trump, foi enfático ao responder a repórteres a bordo do avião presidencial Air Force One, explicando cancelou o ataque ao Irã a pedido de aliados e do próprio Irã. Trump disse: “foi um pedido da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Catar e do Irã. Nós estávamos prontos. Teria sido mais ou menos neste momento, e teria sido um ataque massivo. E estamos prontos”. Trump explicou: “eles pediram porque acham há um acordo sobre Ormuz e depois haverá um acordo sobre o programa nuclear, ou, como também se pode chamar, a desnuclearização do Irã”. Trump ponderou que não é possível levar muito a sério as negociações com o regime iraniano, e apontou: “começa amanhã e veremos se é verdade. Eu adoraria ter um acordo e salvar muitas vidas. E, para ser sincero, isso economiza muita energia desnecessária. Levaria muitos e muitos anos para reconstruir, se fosse possível. Nós tínhamos um ataque que seria o maior desde a Segunda Guerra Mundial e teria sido desastroso para eles”.
segunda-feira, 17 de agosto de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP E NETANYAHU FAZEM PRONUNCIAMENTOS URGENTES - GUERRA, COMBATE, IRÃ, ARÁBIA SAUDITA, ORMUZ
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi aos EUA para uma reunião bilateral com o presidente americano Donald Trump, ajustando a data para participar das homenagens fúnebres ao senador Lindsey Graham. Netenyahu se encontrou com muitos parlamentares americanos e agradeceu pelo apoio ao estado de Israel.
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