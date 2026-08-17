segunda-feira, 17 de agosto de 2026

ADVOGADOS, PARLAMENTARES E JURISTAS SE UNEM E COMBATEM AMEAÇAS DE STF E TSE A BOLSONARO E FLÁVIO


 Com a aproximação do início da campanha eleitoral, aumentam os questionamentos sobre a atuação da justiça eleitoral, com comparações entre o tratamento dado aos candidatos de direita e de esquerda. Lula pede votos abertamente e, no máximo, o partido leva uma multa irrisória, que é paga pelos contribuintes. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Jair Bolsonaro é mantido incomunicável e até mesmo um vídeo de inteligência artificial se torna instrumento de ameaça à liberdade do ex-presidente ou à campanha do senador Flávio Bolsonaro. 

O jurista Adriano Soares da Costa alertou: “Cuidado com o PL da Misoginia ou qualquer criminalização baseada nesse tema: será usada como arma para interditar o discurso. Eu já havia dito isso aqui. Agora, vi com os meus próprios olhos como isso funciona. A instrumentalização da chamada “violência de gênero” para criminalizar qualquer debate é uma das coisas mais autoritárias que surgiu no espaço público. Muita atenção ao tema!”

A deputada Júlia Zanatta apontou: 

“O desespero para calar Bolsonaro é tão grande que estão com medo até de ele aparecer em vídeos feitos por IA.

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, do O Globo, com base em uma conversa, três ministros do STF estariam prontos para interferir caso o TSE não puna vídeos de Bolsonaro feitos com IA.

Vocês acham que, na época em que Moraes era presidente do TSE, isso teria acontecido? O medo deles só mostra que estamos no caminho certo para resgatar o Brasil!”

O cidadão Nelson Paffi disse: 

“Inquérito da fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, pode ser aplicado contra os candidatos de direita nestas eleições.

Lembrando que a Lei determina prazo para início e fim de inquérito, mas alguns ministros ainda não conhecem essa Lei”.

O deputado Maurício Marcon afirmou: 

“A pesquisa da Nexus/BTG mostra Flávio somente 1 ponto atrás de Lula. A título de comparação, no fim de agosto de 2022 a diferença era de 13 pontos. O instituto era outro (FSB), mas a contratante era a mesma (o BTG). Vamos vencer!”

O senador Flávio Bolsonaro ponderou: 

“Se na pesquisa está assim, imagina na vida real. O resgate do Brasil já começou e pode ter certeza que vamos reconstruir o Brasil. 

O brasileiro vai voltar a ter comida na mesa e paz na rua. Pode confiar, o Brasil tem futuro!”

Folha Política
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