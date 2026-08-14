DONALD TRUMP E MARCO RUBIO FAZEM PRONUNCIAMENTOS URGENTES E CONCEDEM COLETIVA

O presidente dos EUA, Donald Trump, se pronunciou, pelas redes sociais, sobre a atual situação da guerra do Irã, os prováveis desdobramentos, e outros temas de política nacional e internacional.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se pronunciou e respondeu a perguntas da velha imprensa ao assinar um Memorando de Entendimento com o vice-presidente do Paraguai. Rubio falou sobre a transição para democracia na Venezuela, alertando: “há muito trabalho a ser feito para preparar o terreno para uma eleição. Como eu disse, é preciso ter liberdade de imprensa. É preciso ter participação multipartidária. É preciso ter reconciliação nacional, e então é preciso ter uma comissão eleitoral que vá contar os votos com precisão. Então isso precisa acontecer, e é um trabalho em andamento. Mas, repito, já se passaram cerca de seis meses desde que Maduro foi removido, e há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em termos econômicos e assim por diante. Então, acho que estamos avançando em duas frentes. Queremos melhorar a vida cotidiana, ajudar a melhorar a vida cotidiana dos venezuelanos economicamente, para que estejam melhor, mais prósperos. Acho que isso também ajuda a facilitar a transição política. E também é preciso ter um processo em que cada elemento da sociedade política venezuelana tenha um papel a desempenhar — não só na construção das eleições, mas na construção do governo, do futuro do país”.
Sobre o Irã, Rubio disse: “há duas coisas a discutir. Uma é o grande acordo, que tem a ver com as ambições nucleares deles. Eles nunca podem ter armas nucleares. O presidente tem sido claro sobre isso. Então, a desnuclearização do Irã é o acordo final. Acho que o acordo imediato, ou aquele em que se vê muito foco agora, é sobre os estreitos. E, sabe, há navios passando pelos estreitos, há petróleo se movendo agora mesmo — os estreitos estão abertos. Ainda assim, acho que há uma conversa e uma negociação em que estamos envolvidos entre Omã e o Irã, sobre como mais navios podem passar por ali com segurança, no curto prazo, enquanto avançamos rumo a essas conversas de longo prazo sobre a desnuclearização. E basta dizer que houve progresso nessas conversas, mas ainda não há um desfecho final”.
Trump disse:
Os EUA estão armados e prontos para agir contra a República Islâmica do Irã, em níveis de Terror Militar, Força e Poder não vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, acabamos de ser solicitados pelo Irã e por outros países do Oriente Médio a adiar qualquer ataque, já que os contornos de um acordo foram definidos. Isso incluiria a Abertura Imediata, Completa e Total do ESTREITO DE HORMUZ, e o fim da ameaça nuclear do Irã. Com base nesse pedido, eu concordei, pelo benefício futuro do MUNDO e, igualmente, pela sobrevivência de um Irã bem-sucedido e próspero, em cancelar o ataque, sujeito a podermos fechar rapidamente um ACORDO. O País de Israel se junta a mim nesse compromisso. Coloquem-se a trabalhar, todos, e FAÇAM ISSO. Obrigado pela atenção a este assunto!
Hoje, o Conselho da Paz alcançou um acordo HISTÓRICO para o DESARMAMENTO COMPLETO do Hamas e de todos os outros grupos armados em Gaza. Este é um passo monumental em direção a uma PAZ e SEGURANÇA duradouras.
Este acordo é um passo crítico para que Gaza seja finalmente governada por um novo governo palestino que trabalhará em estreita colaboração com o Conselho da Paz para ajudar o povo palestino. Ao mesmo tempo, Israel terá a segurança que merece, com Gaza não mais sendo usada como base para ataques terroristas.
Este é um marco importante na implementação do Plano de 20 Pontos de Trump. O acordo será executado em fases cuidadosamente estruturadas. À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses se retirarão, e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade de manter Gaza segura para seus residentes e vizinhos.
Há um ano, havia uma guerra violenta e desenfreada, crise humanitária e reféns mantidos em cativeiro brutal. Fizemos um progresso histórico e ainda há muito trabalho a fazer.
Quero agradecer aos mediadores — Egito, Catar e Turquia — pelos seus importantes esforços, e especialmente à minha excelente equipe, cujo trabalho incansável tornou possível este avanço histórico.
A ameaça que emergiu de Gaza em 7 de outubro NÃO será permitida a se reconstruir!
Sob este acordo, Gaza estará finalmente nas mãos de um novo governo palestino que serve ao seu POVO.
PARABÉNS A TODOS POR ESTE DESENVOLVIMENTO INCRÍVEL, QUE TODOS DIZIAM QUE NUNCA PODERIA SER ALCANÇADO!