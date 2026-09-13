AO VIVO: PARLAMENTARES REAGEM A GRAVES MANOBRAS PARA PROTEGER ALEXANDRE DE MORAES DE IMPEACHMENT E INVESTIGAÇÃO

As manobras de ministros do Supremo Tribunal Federal para evitar a investigação do ministro Alexandre de Moraes estão escandalizando a sociedade e enfurecendo os cidadãos, que apontam o uso de pretextos grotescos para proteger o ministro que se envolveu com o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master.
O senador Alessandro Vieira publicou:
““Chicana” - para quem não conhece, é a expressão em juridiquês que designa uma manobra usada para tumultuar ou atrasar processos. O ministro Fachin conseguiu evitar mais uma e manteve a sessão da próxima terça para julgar a abertura de investigação sobre a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, ao mesmo tempo em que já marcou data para julgamento da conduta de André Mendonça. A estratégia de Moraes, com os apoios sonsos de sempre, consiste em tentar juntar um “balaio de pecados” de ministros e figuras públicas poderosas tão “pesado” que se torne impossível processar e julgar. É claro que existem em Brasília pecados suficientes para lotar inúmeros balaios, mas essa inédita expiação precisa começar por algum pecador e Moraes preenche com sobras os requisitos para puxar essa longa fila. Na próxima terça o STF não vai decidir apenas sobre a abertura de uma investigação. Na verdade vai decidir que Brasil teremos nos próximos anos. A continuidade da impunidade histórica ou a esperança de uma Justiça verdadeira”.
O Coronel Amaro disse:
“O Brasil transformou falar o que se pensa sobre o STF em crime contra a democracia.
Agora vemos que o STF é muito pior do que pensávamos.
Mas a censura já foi imposta”.
O advogado João Paulo M. Rocha apontou:
“A verdade é que nem seria necessário investigar Moraes.
O STF estabeleceu um standard probatório* tão baixo em matéria criminal nos processos do 8 de janeiro que o que há contra Moraes já é mais do que suficiente para que ele seja CONDENADO. Que dirá investigado.
Um empresário de Santa Catarina, o sr. Alcides Hahn, foi condenado a 14 anos de prisão com base exclusivamente em um comprovante de pix de 500 reais a uma empresa de transporte que mandou um ônibus pra Brasília dia 07/01/23.
Imagina se tivesse um contrato de 129 milhões e mensagens do banqueiro responsável pela maior fraude bancária da história do país perguntando se ele "conseguiu bloquear" sua ordem de prisão?
*standard probatório é o "nível" de prova exigido para que alguém seja condenado. Normalmente em processos criminais esse nível é mais alto do que em processos cíveis, por exemplo, já que uma condenação resulta em uma pena mais grave: a privação da liberdade do réu”.
O perfil ‘Alfred Newmann’ disse:
“- Violação de direitos humanos;
- Corrupção ativa;
- Tráfico de influência;
- Falsificação de documentos;
- Tortura;
- Abuso de poder;
- Violação de sigilo funcional;
- Advocacia administrativa.
Alexandre de Moraes tem que pagar por todos esses crimes cometidos. SEM ANISTIA!”
O jurista Enio Viterbo disse:
“Antecipação de votos não é o bastante.
Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin já abdicaram de suas biografias há muito tempo. Eles não terão a menor vergonha de interromper esse julgamento.
O Brasil só pode continuar como um país republicano com dois resultados:
( ) Moraes investigado
( ) Moraes afastado cautelarmente do cargo
Qualquer vitória de Moraes será uma derrota da democracia brasileira”.
O empresário JH Fonseca apontou:
“Só existe um jeito de o STF salvar Moraes: aplicar um nível de direito de defesa que jamais permitiu que ninguém tivesse, especialmente os aprisionados na farsa que foi o processo da "trama golpista". É basicamente fingir que não viu nada, mesmo diante de provas concretas”.