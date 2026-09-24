PARLAMENTARES ENFRENTAM GILMAR MENDES, REAGEM A ATAQUE A ANDRÉ MENDONÇA E EXIGEM IMPEACHMENT DE MORAES

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, não se satisfez com o espetáculo da sessão da Corte em que agrediu colegas ao seu bel-prazer, e foi às redes sociais para manifestar solidariedade ao procurador-geral da República cujas conversas e encontros com o banqueiro Daniel Vorcaro foram expostas. Na sua postagem, Gilmar Mendes defende o PGR e ataca o ministro André Mendonça, afirmando que Mendonça teria exposto o PGR com “intenção de lucrar politicamente”, comparando com a Lava Jato. Gilmar Mendes chega ao ponto de dizer que “instituição séria respeita o devido processo desde o primeiro ato”, ignorando as reiteradas violações do devido processo na Corte que integra. A postagem de Gilmar Mendes rendeu comentários nas redes sociais e uma resposta do gabinete do ministro André Mendonça.
O jurista Ênio Viterbo comentou a postagem de Gilmar Mendes, rebatendo trecho a trecho:
“Impressionante o cinismo do decano do Supremo Tribunal Federal.
Vamos ao tweet do Gilmar:
» "Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, tem reputação ilibada e vida pública de lisura insuspeita. Isso nunca foi objeto de disputa: é reconhecido em todos os espectros, por quem concorda e por quem discorda dele."
Não, não tem. Paulo Gonet é EXCESSIVAMENTE próximo de pessoas de quem ele supostamente tem que investigar. Quantas vezes ele já foi no Palácio do Planalto? Quantas vezes ele já não conversou com os próprios ministros do STF?
» "Mesmo assim, teve a honra injustamente manchada pelo levantamento do sigilo de conversas que nada de ilícito retratavam. E, naquele exato momento, o estrago à reputação já estava feito. Ninguém desfaz manchete com reparo tardio em plenário. Ainda assim, assistimos na terça-feira a uma cena lamentável."
Se ele teve a honra "injustamente manchada", ele que entre com uma ação de danos morais contra o ministro André Mendonça.
O tal "estrago à reputação" foi pelo fato de que nitidamente ele não tinha isenção para lidar com o caso Master, mas ainda continua peticionando como se nada tivesse acontecido.
O estrago é fruto do comportamento do próprio Gonet.
Se ele tivesse voluntariamente se afastado, seria elogiado.
» "Em plenário, o próprio relator reconheceu, em alto e bom som, a lisura da conduta de Gonet e admitiu que nada havia contra ele. Nada. Então por que expor? Quem atesta a honra de alguém só depois de tê-la arrastado pela praça pública não está corrigindo um erro: está confessando que ele era evitável."
É BIZARRO uma pessoa afirmar que está preocupada com a honra de alguém quando conversas sobre o ministro Kássio Nunes Marques vazaram depois do celular de Vorcaro ser entregue no gabinete do ministro Zanin.
Nenhuma palavra sobre isso.
Claro, fazia parte da estratégia do grupo de Moraes tornar Nunes Marques suspeito para dar seu voto.
» "E não foi só isso. A intenção de lucrar politicamente com o episódio ficou escancarada quando o relator fez publicar vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio popular. Apoio a quê, exatamente? A um ato que ele mesmo admitiu não ter fundamento contra a pessoa exposta?"
Ora, ora, ora...
Gilmar fala de alguém querendo "lucrar politicamente".
Gilmar dia sim e dia também conversa com políticos do Congresso Nacional, se encontra com o presidente da República e tenta pressionar seus colegas de STF.
Chega a dar vergonha alheia ver Gilmar criticando alguém por supostamente agir politicamente.
» "Quem age assim não é magistrado imparcial: é boneco de campanha, um pixuleco eleitoral."
Ok, quando vai sair a crítica de Moraes se encontrando com o presidente da República na CASA DELE para melhorar as relações com o presidente do Senado?
Quando vai sair as críticas de Moraes discursando em evento do governo federal dentro do Planalto?
Esse é o magistrado imparcial de Gilmar?
» "Já vimos esse filme. Na Lava Jato, Deltan Dallagnol e Sergio Moro transformaram vazamento seletivo em método.
A ideia era sempre criar o fato consumado antes da ação penal, colher os dividendos políticos e deixar a defesa correndo atrás de um julgamento que a opinião pública já havia feito. Linchamento coletivo serve para esvaziar o direito de defesa e enterrar a presunção de inocência."
Quantas vezes ALGUÉM próximo ao ministro Alexandre de Moraes vazou as decisões dele na Globonews e na CNN Brasil?
Tinha advogado que era intimado pela imprensa.
Eu mesmo já vi decisão entrar primeiro na imprensa e depois no sistema do STF.
Mas e o vazamento das conversas do filho do Fux?
Não vai ter indignação, ministro?
Por fim, sabem o que não tem no tweet?
Explicação das conversas do coleguinha com o banqueiro”.
O senador Carlos Viana publicou:
“🚨 MENDONÇA RESPONDE GILMAR. E EXPÕE COMO O SISTEMA AGE.
Mendonça começou a ler as provas do caso Master.
Gilmar e Dino tumultuaram a sessão pra interromper.
Dois dias depois, Gilmar veio com uma nova acusação: "ajuste" entre Mendonça e Fux. Mendonça respondeu por nota que jamais transformou o plenário "num palanque ou picadeiro, vociferando aos berros".
O roteiro é sempre o mesmo. Quando a prova aparece, atacam quem leu a prova. O objetivo é um só: blindar Alexandre de Moraes.
O SISTEMA NÃO REBATE A PROVA. O SISTEMA ATACA QUEM A MOSTRA.
MENDONÇA, VÁ ATÉ O FIM”.