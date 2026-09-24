ALCOLUMBRE É COLOCADO CONTRA A PAREDE POR IMPEACHMENT EMERGENCIAL DE MORAES APÓS SESSÃO VEXAMINOSA NO STF

Em meio à trágica repercussão da sessão do Supremo Tribunal Federal que protegeu o ministro Alexandre de Moraes contra a investigação dos indícios de corrupção em sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, os cidadãos estão questionando a omissão subserviente do Senado. Embora muitos senadores tenham se manifestado e defendido o impeachment do ministro, a Casa Legislativa continua paralisada, por obra do seu presidente, Davi Alcolumbre, que há anos impede, sozinho, o andamento de todos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
O senador Carlos Viana encontrou o plenário da Casa literalmente trancado. Ele disse:
“🚨 TRANCARAM O PLENÁRIO DO SENADO.
Cheguei hoje para trabalhar.
Todas as portas do plenário fechadas por ordem de Davi Alcolumbre.
Servidor nenhum pode abrir. Senador nenhum pode entrar e falar. E o motivo é simples: Alcolumbre tem explicações a dar e sabe que há senadores aqui que não aceitam a omissão e a covardia desta Casa. Porta fechada é medo de ser exposto.
Ontem o Supremo mostrou ao país que morreu. Ministro acusando ministro, parente de ministro no meio dos interesses. Quem julga isso é o Senado. E o Senado está trancado.
ALCOLUMBRE, ABRA O SENADO.
O SUPREMO SÓ RENASCE COM IMPEACHMENT. E QUEM FAZ ISSO É O SENADO!
COBRE SEU SENADOR!”
O senador divulgou uma nota:
"NOTA OFICIAL - PLENÁRIO DO SENADO FECHADO
Compareci hoje ao Senado Federal para exercer o mandato que o povo de Minas Gerais me confiou.
Encontrei todas as portas do plenário trancadas.
Os servidores da Casa me informaram sobre a determinação: a ordem de manter o plenário fechado partiu da Presidência do Senado, exercida por Davi Alcolumbre.
NENHUM SERVIDOR ESTÁ AUTORIZADO A ABRIR. NENHUM SENADOR ESTÁ AUTORIZADO A ENTRAR.
Há vinte dias tento o diálogo com o presidente Davi Alcolumbre. Levei à Presidência as questões mais graves que esta Casa enfrenta. Dei prazo. Protocolei. Esperei.
A resposta veio hoje, na forma de uma porta trancada.
O PRESIDENTE DO SENADO NÃO DIALOGA. ELE TRANCA.
Porta fechada é medo de ser exposto. Ele sabe que há senadores que não aceitam a omissão e a covardia com que esta Casa vem tratando o que acontece no Supremo Tribunal Federal.
Ontem o Supremo se expôs ao país. Ministro acusando ministro. Parentes de ministros no meio dos interesses.
A Constituição é clara: quem julga ministro do Supremo é o Senado Federal.
Os pedidos de impeachment estão protocolados. Cabe ao presidente do Senado dar andamento a eles.
ELE ESCOLHEU FECHAR O PLENÁRIO.
Davi Alcolumbre age como se fosse dono desta Casa.
Não é. Ele ocupa temporariamente uma cadeira que pertence ao povo brasileiro.
Um presidente que tranca o plenário para não ser cobrado não tem condições de seguir presidindo o Senado.
DAVI ALCOLUMBRE PRECISA SER AFASTADO IMEDIATAMENTE DA PRESIDÊNCIA DO SENADO.
A medida para apurar a conduta dele já está formalizada, nos termos do Código de Ética.
E eu pergunto: o Conselho de Ética do Senado existe ou não existe? Se existe, que se reúna. Se não se reúne, que o Brasil saiba quem o impede.
A partir de hoje não há mais o que negociar. O diálogo acabou no momento em que a porta foi trancada.
O SENADO PRECISA VOLTAR A SER SENADO.
Carlos Viana
Senador da República".
O senador Luis Carlos Heinze lamentou o pronunciamento de Lula em apoio a Moraes: “Depois de tudo que se sabe sobre a relação de Moraes com o Master e do caos armado por ele ontem, o líder do desgoverno ainda tem a cara de pau de fazer elogios ao ministro pelos seus “grandes serviços à democracia”. A falta de vergonha realmente não tem limites”.
O deputado estadual Gil Diniz disse:
“O caso de Vorcaro escancara o esgoto em que se transformaram as altas instâncias do poder. Um bandido que roubou milhões e milhões de reais dos aposentados mantendo comunicação constante com Alexandre de Moraes o tempo todo, inclusive pedindo dicas (...)