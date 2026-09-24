quinta-feira, 24 de setembro de 2026

ALCOLUMBRE É COLOCADO CONTRA A PAREDE POR IMPEACHMENT EMERGENCIAL DE MORAES APÓS SESSÃO VEXAMINOSA NO STF


 Em meio à trágica repercussão da sessão do Supremo Tribunal Federal que protegeu o ministro Alexandre de Moraes contra a investigação dos indícios de corrupção em sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, os cidadãos estão questionando a omissão subserviente do Senado. Embora muitos senadores tenham se manifestado e defendido o impeachment do ministro, a Casa Legislativa continua paralisada, por obra do seu presidente, Davi Alcolumbre, que há anos impede, sozinho, o andamento de todos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. 

O senador Carlos Viana encontrou o plenário da Casa literalmente trancado. Ele disse: 

“🚨 TRANCARAM O PLENÁRIO DO SENADO.

Cheguei hoje para trabalhar.

Todas as portas do plenário fechadas por ordem de Davi Alcolumbre.

Servidor nenhum pode abrir. Senador nenhum pode entrar e falar. E o motivo é simples: Alcolumbre tem explicações a dar e sabe que há senadores aqui que não aceitam a omissão e a covardia desta Casa. Porta fechada é medo de ser exposto.

Ontem o Supremo mostrou ao país que morreu. Ministro acusando ministro, parente de ministro no meio dos interesses. Quem julga isso é o Senado. E o Senado está trancado.

ALCOLUMBRE, ABRA O SENADO.

O SUPREMO SÓ RENASCE COM IMPEACHMENT. E QUEM FAZ ISSO É O SENADO!

COBRE SEU SENADOR!”

O senador divulgou uma nota: 

"NOTA OFICIAL - PLENÁRIO DO SENADO FECHADO

Compareci hoje ao Senado Federal para exercer o mandato que o povo de Minas Gerais me confiou.

Encontrei todas as portas do plenário trancadas.

Os servidores da Casa me informaram sobre a determinação: a ordem de manter o plenário fechado partiu da Presidência do Senado, exercida por Davi Alcolumbre.

NENHUM SERVIDOR ESTÁ AUTORIZADO A ABRIR. NENHUM SENADOR ESTÁ AUTORIZADO A ENTRAR.

Há vinte dias tento o diálogo com o presidente Davi Alcolumbre. Levei à Presidência as questões mais graves que esta Casa enfrenta. Dei prazo. Protocolei. Esperei.

A resposta veio hoje, na forma de uma porta trancada.

O PRESIDENTE DO SENADO NÃO DIALOGA. ELE TRANCA.

Porta fechada é medo de ser exposto. Ele sabe que há senadores que não aceitam a omissão e a covardia com que esta Casa vem tratando o que acontece no Supremo Tribunal Federal.

Ontem o Supremo se expôs ao país. Ministro acusando ministro. Parentes de ministros no meio dos interesses.

A Constituição é clara: quem julga ministro do Supremo é o Senado Federal.

Os pedidos de impeachment estão protocolados. Cabe ao presidente do Senado dar andamento a eles.

ELE ESCOLHEU FECHAR O PLENÁRIO.

Davi Alcolumbre age como se fosse dono desta Casa.

Não é. Ele ocupa temporariamente uma cadeira que pertence ao povo brasileiro.

Um presidente que tranca o plenário para não ser cobrado não tem condições de seguir presidindo o Senado.

DAVI ALCOLUMBRE PRECISA SER AFASTADO IMEDIATAMENTE DA PRESIDÊNCIA DO SENADO.

A medida para apurar a conduta dele já está formalizada, nos termos do Código de Ética.

E eu pergunto: o Conselho de Ética do Senado existe ou não existe? Se existe, que se reúna. Se não se reúne, que o Brasil saiba quem o impede.

A partir de hoje não há mais o que negociar. O diálogo acabou no momento em que a porta foi trancada.

O SENADO PRECISA VOLTAR A SER SENADO.

Carlos Viana

Senador da República".

O senador Luis Carlos Heinze lamentou o pronunciamento de Lula em apoio a Moraes: “Depois de tudo que se sabe sobre a relação de Moraes com o Master e do caos armado por ele ontem, o líder do desgoverno ainda tem a cara de pau de fazer elogios ao ministro pelos seus “grandes serviços à democracia”. A falta de vergonha realmente não tem limites”. 

O deputado estadual Gil Diniz disse: 

“O caso de Vorcaro escancara o esgoto em que se transformaram as altas instâncias do poder. Um bandido que roubou milhões e milhões de reais dos aposentados mantendo comunicação constante com Alexandre de Moraes o tempo todo, inclusive pedindo dicas (...)

Folha Política
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