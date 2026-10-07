quarta-feira, 7 de outubro de 2026

AO VIVO: FLÁVIO BOLSONARO FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE - STF, MORAES, MENDONÇA - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA


 

Folha Política
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