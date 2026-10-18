Manifestantes começam a lotar a avenida Paulista em apoio a Flávio Bolsonaro e contra Lula e o PT

A avenida Paulista começou a receber centenas de cidadãos e políticos para a manifestação em prol da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Marcada para as 11 horas, a manifestação reúne figuras da direita que bateram recordes de votos e que atraíram multidões às ruas em outras cidades pelo Brasil no dia de ontem.
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