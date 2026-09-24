LULA, GILMAR MENDES E MORAES SÃO CONFRONTADOS POR SENADORES EM MEIO A NOVOS DISPARATES; IMPEACHMENT É EXIGIDO

O presidente Lula disparou nas promessas e nas medidas de compra de voto, para, ao mesmo tempo, desviar a atenção dos escândalos sucessivos envolvendo seus aliados no Supremo Tribunal Federal, e também para mostrar, com claro deboche, que recebe tratamento diferenciado da justiça eleitoral e do Supremo - Lula faz abertamente tudo o que foi proibido a Bolsonaro, para que não reste dúvida de que o establishment está em suas mãos.
O vereador Adrilles Jorge apontou:
“LULA VAI ARRANCAR DINHEIRO DO TRABALHADOR PRA PAGAR MAIS BOLSA FAMÍLIA POR MEDO DE PERDER A ELEIÇÃO
Não existe dinheiro do governo. Existe o teu dinheiro. Lula aumentou o Bolsa Família porque está atrás das pesquisas, está derretendo. Só que quando aumenta o Bolsa Família de maneira geral ele tira dinheiro do teu bolso, do teu imposto, que vai arrebentar com o mercado de emprego e aumentar a inflação e aumentar a pobreza em todo país para dar uma miséria a mais a população miserável e mantê-la na miséria assistida para ganhar o voto do miserável. Com mais imposto, tem menos emprego e mais desempregados buscando Bolsa Família que vão eternamente ser gratos a Lula, sem saber quem tirou a possibilidade de trabalho deles foi o Lula. Ou seja: o desespero de Lula não é só desespero: é método pra explorar o voto da população miserável do país”
O deputado Zé Trovão disse: “Vou lutar com todas as forças para evitar que o povo brasileiro pague por mais uma medida eleitoreira, que vai custar R$ 22 bilhões aos nossos trabalhadores”.
O ativista Henrique Olliveira ironizou:
“🚨LULA DESESPERADO PROMETENDO até
CANETA EMAGRECEDORA na véspera das eleições!
Do jeito que os ALIMENTOS estão CAROS no Brasil, o povo não vai precisar de CANETA para emagrecer, vai é PASSAR FOME MESMO!”
O ex-ministro Adolfo Sachsida lembrou:
“Lula e PT venceram 5 das últimas 6 eleições presidenciais.
Na única vez que o PT perdeu o Bolsa Família foi ampliado, fortalecido e teve seu valor triplicado, aumentando mais de R$ 400 reais.
Lula aumentou mais de 30 tributos. Bolsonaro reduziu mais de 50.
A escolha é sua!”
O senador Rogério Marinho divulgou uma nota:
“Faltam menos de duas semanas para a eleição. E o desespero já começou.
O Bolsa Família é importante. Mas dinheiro público não pode ser usado como instrumento eleitoral, atropelando o Congresso e a legislação.
Nós entregamos o país com as contas no azul, depois de oito anos de déficit. Em 2022, a dívida em relação ao PIB havia caído quatro pontos. Este governo já conseguiu fazer o contrário: aumentá-la em 13 pontos.
É o Robin Hood às avessas: dá com uma mão e tira com as duas.
Tira elevando imposto. Tira aumentando juros. Tira causando inflação. Tira forçando endividamento das famílias. Tira criando taxa das blusinhas e depois fingindo que não é o pai. Tira dando subsídios para Diesel e fazendo você pagar a conta.
Lula está desesperado com as pesquisas e tenta criar uma nova cortina de fumaça para esconder sua parceria com Alexandre de Moraes e a sociedade de Lulinha com a “pilantra” Roberta Luchsinger.
Bem que ele disse que faria o diabo para vencer. Já são quase R$ 300 bilhões fora das regras e o ano nem acabou.
O povo não será enganado por quem sequestra o futuro de nossas famílias.
Em duas semanas, Lula será aposentado por aqueles a quem 20 anos de PT tanto prejudicaram!”
O ex-juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, comentou as revelações sobre as relações do banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, com o ministro Gilmar Mendes, do STF: “As sujeiras aparecem, e logo entendemos o ódio destilado por esse sujeito”.
O deputado Nikolas Ferreira disse: “Agora ficou mais claro porque o sapão tava todo exaltado com o pedido de investigação. E ainda votou contra. Vai chegar em você, Cururu”.