O presidente dos EUA, Donald Trump, discursou a um grupo de empresários e ativistas de causas relacionadas às armas, à caça e a outras atividades ao ar livre, quando anunciou a assinatura de duas ordens executivas, a primeira das quais visa garantir o direito à posse e ao porte de armas garantido pela Constituição americana. Trump disse: “como presidente, sempre protegerei a sua Segunda Emenda. No meu primeiro dia, acabei com a guerra de Joe Biden contra os proprietários de armas. Aquilo foi uma guerra. E, com a Associação Nacional do Rifle (NRA), trabalhamos juntos, mas todos nós trabalhamos juntos. Todos trabalharam juntos. Foi terrível. Mas era uma guerra absoluta. Eu revoguei a chamada política de tolerância zero de Biden, que levou à falência lojistas de armas que respeitavam a lei. Eles quebraram. E eliminei o imposto federal de 200 dólares sobre silenciadores. Restaurei os direitos sobre armas de mais de 70.000 veteranos americanos e encerrei a participação dos Estados Unidos no registro globalista de armas convencionais das Nações Unidas, que era uma vergonha absoluta. E o direito de possuir e portar armas não será violado de forma alguma. E temos decretos tão fortes que até quem me suceder algum dia terá dificuldade em derrubá-los”. Trump também explicou como eliminou restrições absurdas impostas pelo governo de extrema esquerda radical de Joe Biden, liberando acesso a terras federais para caça, pesca e atividades ao ar livre, bem como acabando com o limite de velocidade para barcos no oceano e com a obrigatoriedade de motores elétricos em barcos.
quarta-feira, 7 de outubro de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP ASSINA ORDENS EXECUTIVAS E FAZ PRONUNCIAMENTO URGENTE [TRADUZIDO]
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