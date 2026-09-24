AO VIVO: DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA DE IMPRENSA URGENTE E MANDA RECADO

Em viagem à Irlanda, o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com repórteres da velha imprensa, durante o torneio de golfe que estava acompanhando, pouco antes de embarcar e também a bordo do avião presidencial Air Force One. Trump falou sobre as relações comerciais dos EUA com países europeus e afirmou que pode cortar relações com países com os quais os EUA tenham grandes déficits comerciais. Trump afirmou que outros presidentes permitiram que os déficits crescessem absurdamente, mas ele não permitirá que isso continue. Sobre a guerra do Irã, Trump afirmou que ela deve se estender até o fim das eleições de meio de mandato, dizendo: “eles querem muito um acordo. Mas eles precisam fazer o acordo certo. Eu não vou aceitar um acordo ruim. A guerra pode terminar antes das eleições, mas provavelmente terminará logo depois. E os preços do petróleo vão despencar”. Trump alertou: “se os Democratas voltarem ao poder, teremos uma depressão. Se nós vencermos, daremos continuidade a essa situação incrível. Nunca estivemos tão fortes. Temos trilhões de dólares entrando no país”. Trump também fez um alerta ao presidente da Ucrânia: “o Sr. Zelensky precisa fazer uma coisa. Ele precisa parar de prejudicar o fornecimento de diesel na Rússia. Pode atacar outros alvos, mas não o diesel, porque ele está causando escassez desse combustível. Isso não está sendo causado pelo Oriente Médio. Isso se deve ao que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Então, conversamos com o Sr. Zelensky. Existem muitos outros alvos. Não ataque o diesel, porque isso está prejudicando o mundo”. Sobre a Venezuela, Trump disse que o país terá eleições “quando estiverem preparados”, apontando que a população está agora em uma situação muito melhor do que no regime de Maduro. Trump disse: “o povo da Venezuela agora está muito feliz porque eles viviam em uma situação difícil. E agora as companhias petrolíferas estão entrando no mercado. Muito dinheiro está sendo ganho. A Venezuela está faturando uma quantia enorme de dinheiro. E nós também. E milhares de empregos estão sendo criados”. Questionado sobre as declarações das big techs sobre inteligência artificial, Trump disse: “estamos liderando em IA, muito à frente da China. E, francamente, eu quero que continue assim, porque quem vencer na IA, vence em tudo. Podemos colocar mecanismos de segurança, fazer alguma coisa. Mas acho que há muitas forças negativas falando desse assunto. E eles estão levantando questões que não vão acontecer. Mas quem vencer na IA, vence tudo. É uma expressão que eu inventei, e é verdade. Estamos construindo algo que movimenta bilhões e bilhões de dólares”.
quinta-feira, 24 de setembro de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP CONCEDE COLETIVA DE IMPRENSA URGENTE E MANDA RECADO
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