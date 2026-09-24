AO VIVO: JURISTAS E PARLAMENTARES SE UNEM, PRESSIONAM ALCOLUMBRE, EXIGEM IMPEACHMENT DE MORAES E DENUNCIAM

Na véspera da sessão do Supremo Tribunal Federal que deve analisar a possibilidade de investigar as relações do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, os brasileiros assistem, estarrecidos, às manobras de ministros para impedir as investigações. A cada movimento, fica mais evidente que há crimes sendo escondidos e que a aplicação da lei não é uma preocupação na corte que ocupa a posição mais alta do Judiciário. Também fica evidente, a cada passo, que as perseguições a conservadores em nada seguem os preceitos do Direito.
O jurista Fabricio Rebelo apontou: “Vou repetir o que venho dizendo há muito tempo, no Brasil, "do Estado Democrático de Direito, restou apenas o Estado". Democracia e Direito já não são realidade minimamente cogitável”.
O deputado Daniel Freitas disse:
“O fundo do poço tem um alçapão:
O ministro Zanin simplesmente avisou o ministro Edson Fachin, presidente do STF, que mandou ofício à Polícia Federal pedindo a íntegra do celular de Daniel Vorcaro. Sim, direto à Policia Federal VIA OFÍCIO.
Uma ordem claramente ilegal. Zanin não é o juiz do caso e só o relator poderia fazer isso. Agir por conta própria e fora da sua competência mostra que ele pode ter interesse pessoal no julgamento e logicamente isso o torna suspeito”.
O escritor Flávio Gordon disse: “Moraes, Dino, Zanin e Mendes inventaram um “caso Mendonça” e a mídia do Pix comprou a narrativa. Não existe “caso Mendonça”. Mendonça é realmente um juiz da Suprema Corte tentando aplicar a lei. Os outros – pseudo-juízes unidos em autoproteção mafiosa – é que são o “caso””.
O ex-juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, explicou: “Uma ordem manifestamente ilegal, proferida por quem não é o juiz da causa. Apenas o juiz relator do caso o poderia fazer. Essa atuação de ofício e fora de sua competência é indicativo de que o magistrado teria interesse pessoal no julgamento do feito, tornando-o suspeito”.
O jurista Enio Viterbo disse:
“Completamente ilegal.
Zanin está usando um ofício para substituir a atividade jurisdicional de Fachin.
Não tem competência,
Não tem base legal,
Não tem nem procedimento relacionado ao feito sob sua relatoria.
É um ofício nulo.
Gilmar Mendes disse para a PF descumprir ordens ilegais de Mendonça.
Só serve pra ele ou serve pro Zanin também, Gilmar?
Fachin está sendo diariamente atropelado pela BANDA PODRE DO STF(novo nome da "ala pró-Moraes"), mas parece que não tem coragem de fazer o que deve ser feito.
Esses ministros estão, todos eles, usando de expedientes ilegais TRAVESTIDOS de atividade jurisdicional para obstaculizar um pedido de investigação de seu líder máximo, Alexandre de Moraes.
É um grupo que atua em conjunto, usando seus cargos para DESTRUIR o STF”.
A advogada e comentarista Katia Magalhães apontou: “A transferência indevida da relatoria do min. Mendonça para a “presidência do STF” deu nisso: a corte inconstitucional, que já criou a “competência fluida”, agora lança a “relatoria fluida”. Zanin abriu a porteira; outros farão o mesmo. Virou uma Casa da Mãe Joana”.
O deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança alertou:
“Polícia Federal não pertence a governo nenhum. Ela pertence ao Estado brasileiro, e deve atuar com independência, responsabilidade e respeito à lei.
Quando há risco de interferência em uma investigação, medidas preventivas são necessárias para garantir que a apuração siga seu curso.
Governos passam. Instituições ficam. A lei deve valer para todos”.
A economista e comentarista Marina Helena disse:
“Eles perderam qualquer pudor. Nem fingem mais que estão lá para cumprir a lei.
Mais quatro indicações de Lula ao STF significam uma supermaioria desse grupo, que já mostrou ser capaz de passar por cima de tudo.
Destruição irreversível do que restou de Justiça no Brasil”.