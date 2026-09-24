AO VIVO: SENADORES SE UNEM POR IMPEACHMENT DE MORAES E CONFRONTAM FACHIN APÓS AÇÃO CONTRA ANDRÉ MENDONÇA

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a sessão da corte que deve decidir sobre a investigação dos atos do ministro Alexandre de Moraes, mas achou por bem ir além - e muito além - e retirar do ministro André Mendonça não apenas a relatoria da petição sobre Moraes, mas também de outros dois casos de corrupção de extrema relevância - o escândalo do banco Master e também o escândalo do INSS. A decisão parece ser baseada unicamente no direito praticado no Supremo, em que o arbítrio dos ministros se sobrepõe a qualquer lei existente. Fachin utilizou o argumento de Mendonça de que a petição específica sobre Alexandre de Moraes precisava ser submetida ao plenário para estender o pedido a outros procedimentos que poderiam mencionar ministros do Supremo e acrescentou “com todos os processos a elas relacionados”, paralisando assim as maiores investigações de corrupção do país.
O senador Magno Malta afirmou:
“A fratura está exposta e o esgoto abriu de vez! Mas eis que surge o Fachin, sendo Fachin.
Aquele que um dia pediu voto de confiança no Senado agora escancara de vez sua verdadeira face: virou o protetor e guardião de Alexandre de Moraes, de Daniel Vorcaro e dos esquemas que atingem o bolso do nosso povo!
Ao tirar a relatoria do ministro André Mendonça e paralisar as investigações do INSS e do Banco Master, Fachin escolheu blindar a turma, zombar dos nossos aposentados e passar pano para a podridão. É o conluio agindo sem pudor diante de toda a nação.
Mas eu aviso logo: essa lama que vazou, essa fossa que estourou, vocês JAMAIS vão conseguir recolher! O controle de tudo está nas mãos de Deus.
Vergonha, Fachin! Vergonha!
Ministro André Mendonça, siga firme! Eu sei bem o que é passar por pressões e perseguições, mas a justiça de Deus prevalecerá!”
O senador Esperidião Amin observou: “Quando é para beneficiar o povo, o fim de semana é sagrado. Quando é para benefício próprio, trabalham até sábado à noite. Pois é. A decisão está aí. A pressa também diz muita coisa. Mais um cambalacho”.
O cidadão Mario Bohm comentou:
“Fachin assume relatoria de processo sobre Moraes e avoca investigações do Master e INSS. Presidente do STF citou possibilidade de impedimento de André Mendonça.
Em breve conheceremos as reais intenções de Fachin”.
Bohm acrescentou:
“O FIM DO BRASIL SE APROXIMA
O Brasil está nas mãos de um Supremo que viola a Constituição quando lhe convém, para defender interesses que não são os do povo brasileiro. Comanda o Brasil sem ter esse direito e sem se preocupar com o país.
Enquanto isso o Senado, que poderia acabar com essa podridão, tem seu Presidente, e vários de seus membros, envolvido no mesmo mar de lama.
A imprensa, que poderia colocar um pouco de equilíbrio nesse jogo, aparece cega por ideologias que nem entende direito e por vantagens pessoais.
Estamos em um caminho que, historicamente, sempre acabou em miséria, atraso, violência e tragédias. E o fim está cada vez mais próximo.
Que o povo brasileiro acorde antes!”
O deputado Rodolfo Nogueira se manifestou em vídeo e pediu: “Orem por André Mendonça, pois o próximo passo pode ser derrubá-lo do STF”.
O comentarista Alan Ghani questionou: “Onde está escrito que Fachin pode tirar a relatoria das mãos de André Mendonça?”
O empresário Julio Schneider disse: “BOMBA! Fachin, capacho de Lula, acaba de assumir os casos INSS, Master e discussão sobre suposta relação entre Moraes e Vorcaro.
Mendonça está fora”.
Julio Schneider afirmou:
“O presidente do STF, funcionário de Lula, Edson Fachin, tirou o caso envolvendo o Daniel Vorcaro e o psicopata tirano Alexandre de Moraes de André Mendonça e assumiu a relatoria do caso no STF.
A decisão foi feita na noite deste sábado (12). Os bandidos tomaram o poder”.
A cidadã Patrícia disse:
“Fachin retirou o caso Master e INSS de Mendonça e entregou para presidência do cortiço. DEU tudo pra Alexandre de Moraes que sera o próximo presidente do stf
Fachin deu o golpe. Que nojo. NOJO. Stf criminoso. Mendonça foi sorteado como relator, nao foi escolhido como Alexandre de Moraes sempre é. Ele sera o proximo presidente do stf e ficara com os casos. Que cortiço. País avacalhado 😒”
O advogado e comentarista Andre Marsiglia disse:
“🚨Minha leitura é que Fachin, prevendo um pedido de vista da ala de Moraes na terça-feira e temendo uma reação de Mendonça na sequência, retira dele o controle dos casos e se torna o dono da bola. Quer neutralizar os envolvidos até costurar, com calma e longe dos holofotes, o acordão que sempre desejou.
Fachin não assume pessoalmente os casos, como vem sendo noticiado na imprensa; transfere-os à Presidência do STF. E há aqui um possível ardil: se a solução for empurrada para o próximo ano, Moraes presidirá o Supremo. Fachin poderá usar essa ameaça para pressionar Mendonça a aceitar um acordo”.