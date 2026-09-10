AO VIVO: FACHIN SURPREENDE, CONTRARIA MORAES E EMITE TRÊS DECISÕES; IMPEACHMENT DE MORAES É EXIGIDO POR PARLAMENTARES

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, proferiu três decisões, na tentativa de mostrar algum controle sobre o tribunal. Fachin retirou o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inconstitucional e ilegal inquérito das fake news, mantendo todos os atos já praticados e mantendo ainda com Moraes a relatoria das ações penais derivadas onde já houve denúncia; anulou as decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino relacionadas ao diretor da polícia federal; suspendeu a investigação de Mendonça que tinha mostrado indícios do envolvimento do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master; e marcou data para julgamento sobre o prosseguimento da investigação que envolve o ministro Alexandre de Moraes.
O ex-diretor da Abin e deputado exilado Alexandre Ramagem comentou:
“Fachin blindou Moraes, esvaziou o poder da 2a Turma e ainda devolveu o instrumento de perseguição e fábrica de dossiês ilícitos de Dino e Moraes de volta à PF.
Se um lado destrói a lei, por que o outro não faz justiça conforme a lei?
Onde está a revisão criminal agora, para colocar Jair Bolsonaro livre e poder votar no filho Flávio Bolsonaro dia 04 de outubro ?”
O deputado Gilson Marques disse:
“Não deveria ter retirado a relatoria de Alexandre de Moraes, deveria ter encerrado esse inquérito ilegal.
Não deveria ter suspendido as decisões de Mendonça e Dino, deveria ter reestabelecido decisão colegiada com maioria já formada na 2° turma.
A postura de Fachin nos lembra de uma importante lição: quando tenta-se não tomar nenhum lado, toma-se o lado ERRADO”.
O advogado João Paulo M. Rocha afirmou:
“A única coisa que a gente não pode esquecer nessa confusão toda é que essa zona só está acontecendo porque temos ministros que acham que podem cometer crimes e não serem investigados.
Usam a toga como "verdadeiro escudo protetivo para a prática de crimes"”.
O escritor Flávio Gordon disse:
“Flávio Dino é até mais perigoso que Moraes. Moraes é um psicopata individual. Dino vem de uma cultura política psicopata.
O comunismo é a psicopatia transformada em doutrina política. O indivíduo psicopata é alguém que não admite restrições de qualquer ordem – legal, moral, civilizacional – às suas vontades. O comunismo é esse princípio elevado à coletividade e a àção política”.
O perfil ‘Gus Dreyer’ sugeriu: “Tem que arquivar essa obscenidade de inquérito e retirar Xandão do STF”.
O senador Alessandro Vieira publicou:
“Parabenizo o presidente do STF, ministro Fachin, por finalmente ter tomado as rédeas de procedimentos que estavam claramente fora dos padrões legais. Destaque para o afastamento do ministro Moraes da relatoria do inquérito das fakenews, instrumento arbitrário que já perdura por longos 7 anos e para a definição do dia 15/09 para a sessão plenária que vai avaliar a abertura de investigação sobre a conduta do ministro Moraes em suas relações com Vorcaro. É preciso resgatar a credibilidade da Justiça, condição fundamental para a democracia”.
O senador Carlos Viana conclamou:
“🚨 URGENTE — E O SENADO CONTINUA PARADO.
Fachin marca para o dia 15 o julgamento da investigação envolvendo Alexandre de Moraes e retira Moraes da relatoria do Inquérito das Fake News.
Hoje, Fachin também suspendeu a decisão de André Mendonça que afastava Andrei Rodrigues do comando da Polícia Federal.
O STF se movimenta. A PF está no centro da crise. Ministros tomam decisões sucessivas.
E O SENADO?
SEM SESSÃO. SEM DELIBERAÇÃO. SEM RESPOSTA.
Que vergonha para o Brasil.
SENADORES, VOLTEM PARA BRASÍLIA.
Uma crise institucional dessa dimensão não pode encontrar o Senado de portas fechadas.
81 SENADORES FORAM ELEITOS PARA DECIDIR. ENTÃO VENHAM DECIDIR”.
O senador Eduardo Girão disse:
“O PAÍS PEGANDO FOGO E O PLENÁRIO FECHADO EM MAIS UMA SEMANA…BASTA!
#acordabrasil🇧🇷
Enquanto o brasileiro de bem se questiona agora : Fachin ou Fraquin? Eu pergunto: a quem interessa o silêncio do senadofederal totalmente fechado? E não é de hoje; todo esse caos só está acontecendo porque a Casa está prostrada , atuando de forma apática como um “puxadinho” do STF e Gov Lula…A maioria do senadores ausente, recebendo salários e mordomias como se nada estivesse acontecendo…. Estão em campanha e só pensam naquilo: se reeleger para perpetuar ali com emendas parlamantares - do seu dinheiro - cada vez mais polpudas! Mas ainda fica uma pergunta : por que tanta omissão durante esse tempo todo. Onde estavam diante de tantos abusos sucessivos da mais alta Corte do País? A culpa é principalmente desses parlamentares silentes que podiam fazer alguma coisa desde 2019 com o inquérito da fake News e nada fizeram!
Olha, servir na política não é e nunca deveria ser meio de vida. Eu e @romeuzemaoficial nunca faltamos a um dia de trabalho e cortamos os privilégios a que “teríamos direito” assim como dos poderosos de plantão! Mas muitos querem se servir do cargo enquanto seus impostos -os maiores do mundo e que custam muito suor do seu trabalho- continuam pagando salário, privilégios e estrutura pesada de congressistas. Sim, eu repito: o SENADO praticamente esteve fechado todo o ano de 2026! Sessões virtuais na maioria das vezes, excluindo o saudável debate! Mas aí é que está : não querem o debate!
Já são semanas seguidas sem espaço nem pra quem quer subir na tribuna do próprio Plenário e discursar, denunciar... A Casa que deveria estar de portas abertas para necessidade denuncias da atualidade está esvaziada porque todo mundo saiu correndo pra campanha…Assista o vídeo completo e me diz: você acha justo continuar pagando por isso?”