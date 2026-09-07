AO VIVO: MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELO IMPEACHMENT DE ALEXANDRE DE MORAES NA IMINÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE 7 DE SETEMBRO

Na véspera do 7 de setembro, completam-se oito anos do atentado contra o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, por um militante da extrema-esquerda, ex-filiado ao PSOL, que queria decidir a eleição a facadas. Cidadãos e parlamentares lembraram o momento como o início da violência aberta, escancarada e acobertada pelas instituições contra os conservadores no Brasil. Em meio às revelações sobre o envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, do procurador-geral da República Paulo Gonet, e do diretor-geral da polícia federal Andrei Rodrigues com o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, as redes sociais foram tomadas por chamados para manifestações no dia 7 de setembro.
O deputado estadual Bruno Engler disse:
“Há 8 anos, tentaram tirar a vida do nosso capitão Jair Bolsonaro e desde então, os inimigos do povo vem tentando destruir o bolsonarismo, não conseguiram, seguimos firmes e amanhã estaremos nas ruas para derrubar Alexandre de Moraes”.
O deputado Coronel Meira publicou:
“O BRASIL QUER SABER: QUEM MANDOU MATAR BOLSONARO?
8 anos se passaram e até agora não temos a resposta de quem foi o mandante da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro.
Adélio Bispo, um militante da esquerda que foi filiado ao PSOL, não agiu sozinho!
NÓS NÃO VAMOS ESQUECER!
FORÇA, PRESIDENTE BOLSONARO!
Seguiremos juntos nesta luta em busca da verdade! O ódio da esquerda contra quem luta para mudar o nosso país, nunca vai nos parar!”
O Delegado Paulo Bilynskyj expôs:
“Oito anos atrás a esquerda decidiu como ia lidar com Jair Messias Bolsonaro, um militante do PSOL tentou tirar sua vida. Graças a Deus Jair sobreviveu e tornou-se nosso Presidente. 7 de setembro estaremos nas ruas POR JAIR, PELOS PRESOS POLÍTICOS, PELO FIM DO REGIME LULISTA e PELA PRISÃO DOS BANDIDOS DESSA NAÇÃO!”
O veículo da velha imprensa O Estado de São Paulo, que foi co-autor e partícipe de todas as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos inquéritos inconstitucionais e ilegais que conduz com a ativa participação da velha imprensa, agora “descobriu” que uma corte constitucional não deveria governar o país nem ter poderes ilimitados para agir fora da lei. O veículo vem publicando editoriais em que reconhece os erros do STF, mas não os próprios, e a cada publicação, o público lembra o papel da velha imprensa na instauração da ditadura desde 2019.
O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, apontou: “Duas coisas chamam a atenção neste novo editorial do Estadão: a veemência das críticas ao Careca do Master e a mudança de tom em relação aos manifestantes do 8/1, outrora chamados de golpistas pelo jornal paulista e agora de arruaceiros. Falta agora pedir a revisão dos processos desses arruaceiros, muitos deles condenados por crimes que jamais cometeram”.
A cidadã Luiza22 questionou o jornal: “Agoooraaa??? Vcs esqueceram que no gopi tabajara ele era a vítima e juiz ao mesmo tempo? Ele disse que Mendonça não pode ouvir Vorcaro, mas vcs viram ele ouvir o bundão do Cid e ainda ameaçá-lo, na presença do MPF, Gonet, mas ele fingiu que não viu nada??”.
O cidadão Aureliano Guimarães Jr. observou:
“A Imprensa acordou só agora, em que escândalos dessa magnitude arranharam a já encrespada moral de M0raes. Porém, inocentes estão aguardando a justa redenção, presos, mortos, perseguidos, exilados. Voltem no tempo e reconheçam o erro contra Jair Bolsonaro e todos os injustiçados!”.
A cidadã IaraGB disse: “O Estadão hoje acordou parecendo uma imprensa isenta, dando as notícias que deveria ter sustentado há seis anos. A água bateu⁉️.
O escritor Gerson Ferreira respondeu: “Acredito que a Oligarquia finalmente entendeu que tem de resolver esse problema. se for isso mesmo há esperança de mudança, porque são eles que realmente mandam”.