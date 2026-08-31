FLÁVIO BOLSONARO E SÉRGIO MORO SE REÚNEM COM MEMBROS DO GOVERNO BUKELE E MANDAM RECADO PARA LULA E CRIMINOSOS

A questão da segurança pública assumiu papel central nas campanhas eleitorais, em meio à sensação de insegurança sentida pela população. O senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Flávio Bolsonaro disse: “A experiência de El Salvador, sob a liderança do presidente Nayib Bukele, mostra que é possível enfrentar o crime organizado com firmeza e devolver às pessoas um direito básico: sair de casa, circular pelas ruas e voltar em segurança. No meu governo, a prioridade será proteger a vítima e o cidadão de bem, e não passar a mão na cabeça de bandido, como faz o atual governo. Obrigado, ministro Villatoro, pela conversa e pela importante troca de experiências”.
O senador Sérgio Moro, candidato ao governo do Paraná, também participou da reunião e afirmou:
“Segurança se faz com coragem, inteligência e decisão.
Hoje, ao lado de Flávio Bolsonaro e do ministro da Segurança Pública e da Justiça de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunciei que o presídio estadual de segurança máxima que construirei no Paraná será batizado de Presídio El Salvador.
No Paraná, o crime organizado vai encontrar um Governo mais organizado e mais forte do que ele”.
O deputado General Pazuello disse:
“Condenado a mais de 120 anos, com histórico de est**** e roubos, saiu do presídio e voltou a atacar uma adolescente.
Não podemos continuar aceitando um sistema que abre brechas para criminosos desse nível voltarem às ruas. E também não dá mais para tolerar parlamentar fazendo discurso bonito sobre segurança enquanto vota contra medidas mais duras contra es*** e narcotraficantes.
Defendo aumento de pena, endurecimento da execução penal e medidas severas contra estupradores, inclusive castração química.
Tenho mais de 30 projetos voltados à Segurança Pública e vou continuar enfrentando quem insiste em proteger brechas para criminosos”.
O deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança conclamou:
“A terceira idade não pode ficar de fora dessa eleição.
Quem viveu as últimas décadas viu de perto as escolhas que nos trouxeram até aqui. Conhece a história, acompanhou as mudanças e sabe o preço que o Brasil pagou por decisões políticas equivocadas.
Por isso, precisamos trazer essas pessoas de volta ao centro do debate.
🗳️ Votar é exercer poder. E cada voto conta.
Se queremos mudar os rumos do Brasil, precisamos mobilizar quem tem experiência, memória e consciência sobre o que está em jogo.
Converse com seus pais, avós, familiares e amigos. Incentive-os a participar. O futuro do Brasil também será decidido por eles.
O Brasil precisa de mudança. E essa mudança começa pelo voto”.
O deputado estadual Major Mecca disse:
“Fala-se muito em soberania brasileira, mas é difícil levar esse discurso a sério quando grupos armados estrangeiros atravessam nossas fronteiras, intimidam comunidades, sequestram pessoas e ameaçam cidadãos enquanto o governo federal reage com a mesma energia de quem assiste a um documentário. É curioso: para discursos, o governo veste a fantasia de guardião da pátria; para agir, parece que a coragem fica retida na alfândega.
Eu falo isso não como observador distante, mas como candidato a deputado federal que viveu 32 anos nas ruas de São Paulo. Vi de perto o que acontece quando o Estado se omite. Vi facções tentarem dominar territórios, impor regras próprias e transformar a vulnerabilidade das pessoas em moeda de poder. E também vi que é possível impedir esse avanço quando há coragem, presença e compromisso real com quem está na linha de frente.
Por isso quero levar essa experiência para Brasília. Porque soberania não se defende com frases de efeito, mas com ação concreta. E quem já enfrentou facção na rua sabe reconhecer quando o governo prefere fechar os olhos. O Brasil merece mais do que discursos inflamados e respostas burocráticas. Merece alguém que não aprendeu sobre segurança nacional em gabinete, mas na vida real”.