PARLAMENTARES SE UNEM CONTRA MANOBRA E ‘GOLPE’, CONFRONTAM CAOS DE LULA E ENFRENTAM

Cidadãos e parlamentares expressam, pelas redes sociais, sua preocupação com os rumos da economia em um quarto mandato de Lula. Os aliados do presidente, por seu turno, intensificam a preocupação ao confirmar que a condução da economia pode piorar ainda mais.
O deputado Sóstenes Cavalcante publicou:
“ THE ECONOMIST FAZ ALERTA GRAVE SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA APÓS A REELEIÇÃO DE LULA!
O sinal de alerta não vem apenas da oposição. Vem de uma das revistas de economia e política mais respeitadas do mundo.
A britânica The Economist publicou uma análise contundente sobre a vitória de Lula, destacando o temor dos investidores diante do descontrole das contas públicas e do risco de uma grave crise econômica.
📉 Os números apresentados são alarmantes:
🔴 Bolsa em queda: o principal índice da Bolsa brasileira despencou cerca de 14% após o resultado eleitoral, provocando a interrupção temporária das negociações.
🔴 Real desvalorizado: a moeda brasileira sofreu uma forte queda diante do dólar, refletindo a perda de confiança dos investidores.
🔴 Déficit público: a revista aponta um desequilíbrio fiscal superior a 9% do PIB, evidenciando a gravidade da situação das contas públicas.
🔴 Dívida crescente: segundo a projeção do FMI citada pela publicação, a dívida pública brasileira poderá alcançar 97% do PIB em 2026, contra 84% em 2022.
🔴 Juros elevados: a revista destaca que os juros reais próximos de 9% prejudicam investimentos, empresas, famílias e o crescimento econômico.
A publicação também alerta para o aumento dos gastos públicos e questiona se Lula terá disposição política para realizar as reformas necessárias.
O aviso mais grave é sobre o futuro do Brasil: caso Lula insista na expansão dos gastos sem responsabilidade fiscal, a revista prevê o risco de uma crise fiscal acompanhada de uma profunda recessão”.
O deputado General Pazuello afirmou:
“🚨 A CONTA VAI CHEGAR!
Apertem os cintos, porque o alerta para 2027 é preocupante!
O governo do PT acabou com o país! Infelizmente, podemos ter dias muito difíceis pela frente. E quem sofre primeiro é sempre o trabalhador, que já luta para pagar as contas e colocar comida na mesa”.
O deputado e senador eleito Carlos Jordy disse:
“Os economistas preveem para 2027 um cenário pior do que foi o fim do governo Dilma. Lula armou uma bomba fiscal que vai explodir gerando a pior crise econômica da história. O povo vai pagar muito caro pela irresponsabilidade de alguns!”
O deputado Bibo Nunes alertou:
“🚨 O BRASIL À BEIRA DE UMA NOVA CRISE ECONÔMICA!
O endividamento das famílias brasileiras é alarmante, e os sinais de desaceleração da economia aumentam o temor de uma recessão como a enfrentada no governo Dilma”.
O economista Eduardo Cavendish disse:
“Quem não tirar seus recursos do Brasil será dizimado nos próximos anos.
Triste, mas hoje é o cenário mais provável”.
Cidadãos também alertaram sobre as articulações para o novo Congresso e cobram dos seus representantes eleitos que defendam as pautas de seus eleitores.
O deputado estadual Capitão Assumção disse:
“Acabei de ver um post no X que confirma o que muita gente já sentia. Um filiado ao PL disse sem rodeio: cerca de 40% do partido já está no colo do Lula desde a noite de 25 de outubro. E completou: Alcolumbre vai ser reeleito. Não adianta fingir.
Aqui a gente não passa pano pra traidor. [z26] Se tem quem já está se vendendo, a gente monitora, expõe e cobra.
O site comovotasenador acabou de ser lançado. Ele mostra, em tempo real, o placar da eleição pra presidência do Senado em 2027. Mapeia os 81 senadores que vão tomar posse e registra se cada um já declarou voto no Rogério Marinho, no Alcolumbre ou se continua calado.
Como o site é novo, ainda não aparece ninguém com posicionamento. Todos estão como “sem declaração”. Isso é exatamente o que a gente precisa mudar.
Entra agora, digita o endereço e vê a lista completa. Se o senador que você votou ainda não falou nada, cobra. Manda mensagem, comenta no Instagram, liga no gabinete e avisa que o site existe. Exige uma declaração pública, de preferência em vídeo, dizendo que vai votar no Rogério Marinho.
Sem declaração, não tem confiança. Com a pressão, eles pensam duas vezes antes de virar”.