O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com repórteres da velha imprensa durante festa de Halloween em um de seus imóveis, e mencionou o exílio do senador Flávio Bolsonaro após Lula ser declarado reeleito. Trump afirmou que ainda não há planos para se encontrar com Flávio Bolsonaro, mas reiterou que considerou a eleição brasileira uma vergonha, e que Flávio Bolsonaro foi tratado de forma muito injusta. Trump disse: “ele pode ficar nos EUA pelo tempo que quiser”. Trump também respondeu a perguntas sobre as guerras da Ucrânia e do Irã, sobre o ataque de hackers contra criptomoedas, e sobre acusações contra o dono da Nvidia, Jensen Huang, entre vários outros temas. Sobre as eleições de meio de mandato, Trump disse que a velha imprensa pode se surpreender com os resultados, apontando que seus comícios ficam lotados e repercutem muito além dos locais em que são realizados.
quarta-feira, 4 de novembro de 2026
AO VIVO: DONALD TRUMP CITA EXÍLIO DE FLÁVIO BOLSONARO E VOLTA A DETONAR ELEIÇÕES BRASILEIRAS EM COLETIVA
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