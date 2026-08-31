AO VIVO: NAYIB BUKELE SURPREENDE EM PRONUNCIAMENTO AVASSALADOR PARA MULTIDÃO - PRESIDENTE DE EL SALVADOR

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi recebido como um astro do rock em um estádio lotado de jovens estudantes que, ao terminar o ensino médio, receberão bolsas de estudo para continuar seus estudos, seja na universidade ou em cursos técnicos. Bukele teve dificuldade de discursar, tamanha a euforia dos estudantes, que gritaram, aplaudiram e aclamaram o presidente por mais de meia hora. Bukele afirmou que o vídeo servirá como uma imagem de “antes” para o “depois” que surgirá com a qualificação desses milhares de jovens e dos próximos que virão, e admoestou os jovens para se esforçarem e trabalharem duro. Ele disse: “para que todos nós sejamos esse exemplo para os outros, para que os jovens e as crianças que ainda nem nasceram olhem para nós daqui a décadas e se inspirem no que estamos fazendo aqui, este dia não pode ficar como apenas um discurso, ou como o lançamento de um programa, ou como uma tarde bem passada. Tem que ser algo muito maior — algo que depende de nós, mas que vai além de nós”. Em meio à euforia dos jovens, Bukele afirmou: “às vezes dizem em outros países que os jovens não querem estudar, que os jovens não querem trabalhar. Mas eu vejo esses jovens com essa energia, com essa vontade de progredir, com essa felicidade, com essa alegria. E eu digo: talvez aconteça em outros países, mas em El Salvador não falta vontade. O que faltava eram oportunidades, e agora há oportunidades para que canalizem toda essa energia que têm para realizar seus sonhos”. Bukele disse: “Diziam que El Salvador estava condenado a ser o país mais perigoso do planeta. E provamos a eles que passamos de ser o país mais perigoso do planeta a ser o país mais seguro do continente. (...) Agora temos que mostrar às pessoas que não somos só segurança, mas também somos educação; que não apenas limpamos a terra, a lavramos e a preparamos, mas que vamos cultivar a melhor colheita que nosso país já teve — que são vocês, a melhor colheita que El Salvador já teve em sua história”.
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
AO VIVO: NAYIB BUKELE SURPREENDE EM PRONUNCIAMENTO AVASSALADOR PARA MULTIDÃO - PRESIDENTE DE EL SALVADOR
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