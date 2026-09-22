Trump faz pronunciamento surpreendente sobre guerra na Ucrânia ao encontrar Zelensky e manda recado para o Irã

Às margens da Assembleia Geral da ONU, o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrou com chefes de Estado para debater sobre as guerras que assolam o mundo. Trump se encontrou com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e disse que o fim da guerra pode estar mais próximo do que se imagina. Trump disse acreditar que tanto Zelensky quanto Putin já tiveram o suficiente, e sugeriu que cheguem a um acordo o mais rápido possível. Trump também concedeu uma entrevista coletiva e respondeu a perguntas sobre o impacto das guerras sobre o preço dos combustíveis, inclusive com os ataques da Ucrânia contra refinarias de diesel da Rússia - algo que Trump havia desaconselhado veementemente.
Trump também se encontrou com o Conselho de Cooperação do Golfo, que reúne países do Oriente Médio e aliados, e lembrou que esses países cooperaram para encerrar a guerra de Gaza e têm sido grandes aliados dos Estados Unidos. Trump anunciou que seus representantes conversaram por horas com representantes do Irã e disse que deve haver um acordo em breve, ponderando que um acordo seria muito mais favorável para o Irã do que a outra alternativa. Trump lembrou que a ameaça nuclear do Irã já está neutralizada, e afirmou que o regime pode escolher entre grandeza ou aniquilação.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no TSE, o ministro Luis Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
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