AO VIVO: COMBATE E MANOBRAS NO STF E NO CONGRESSO EM MEIO A EXIGÊNCIA DE IMPEACHMENT DE MORAES E GRAVES DENÚNCIAS

Enquanto a população acompanha, estupefata, as manobras abertas de ministros do Supremo Tribunal Federal para blindar Alexandre de Moraes e seus aliados, cidadãos, juristas e parlamentares questionam a omissão subserviente do Senado Federal, bem como por onde anda o presidente daquela Casa, Davi Alcolumbre, que impede, sozinho, o andamento de pedidos de impeachment de ministros do Supremo e do procurador-geral da República.
O Gen Elias Martins comentou ‘notícia’ da velha imprensa que julgou relevante relatar que o ministro Flávio Dino disse ter dificuldade para dormir: “Imaginem a dificuldade que idosos, senhoras e demais inocentes estão tendo nos presídios em que foram jogados por crimes que não cometeram. E tudo porque o Dino não entregou as imagens que estavam sob sua responsabilidade no MJ”.
O vereador Adrilles Jorge disse:
“Num golpe claro contra a República, sem previsão jurídica, fachin tira relatoria da investigação do banco Master e do escândalo do INSS das mãos de André Mendonça. O único juiz justo da suprema corte foi censurado e suas atribuições foram retiradas. O golpe do STF está claro e conta não só com Alexandre de Moraes, mas com seus parceiros, agora escancarados também na figura de Fachin. Estão atolando a República no mais profundo esgoto da história do país. Ou Brasil vai imediatamente as ruas pedirem impeachment dos ministros abusadores ou abuso toma conta do país inteiro”
O deputado Capitão Alden disse:
“ESTÃO DOBRANDO A APOSTA!
Primeiro, interferências. Depois, suspensão. Agora, mudança de relatoria.
Até quando?
Quanto mais tentam controlar a crise, mais aumentam a desconfiança.
O Brasil não precisa de menos investigação.
Precisa de transparência, independência e investigação até o fim.
Quem não deve, não teme”.
O senador Eduardo Girão disse:
“👉🏽E O MENDONÇA JÁ TINHA DEVOLVIDO CASO ENVOLVENDO MORAES AO PRES STF…CHEGA!!
#acordabrasil🇧🇷
Parem de brincar com o povo brasileiro! Essa lama do SUPREMO precisa vir a tona e estamos “de olho” nesses movimentos estranhos que cheiram a blindagem geral! Todo o nosso apoio ao independente e íntegro Ministro André Mendonça que está conduzindo tecnicamente e com estrema responsabilidade e lucidez as investigações da B1L10N4R14 roubalheira aposentados e pensionistas do País assim como a maior fraude do sistema financeiro do mundo: a do Banco Master! Sabemos que o atual “sonho de consumo” do Gonet , do seu ex sócio Gilmar Mendes,do Alexandre de Moraes e do resto da turma do Lula no STF quer é que o “justo pague pelo pecador”, ou seja; que o correto Ministro Mendonça não continue com as relatorias do Master e INSS.A primeira expõe a relação promíscua de poderosos dos 3 Poderes com o banqueiro criminoso Daniel Vorcaro; a outra,deles c/Lulinha, primo do presidente….Basta de Impunidade!
Enquanto isso, atingimos o cúmulo da inversão de valores de uma Corte que deveria ser a primeira a respeitar nossa Constituição! Fica o convite para nós, que amamos esse País , não sermos omissos quanto o @senadofederal de Davi Alcolumbre e seus bajuladores covardes. Dia 15, terça feira, vamos assistir juntos ao julgamento. Quem estiver em Goiás e DF, estarei com o @romeuzemaoficial em Brasília a partir das 09 horas .
E não esqueça: para vencer o sistema e acabar com o esquema é ZEMA 3️⃣0️⃣✅
Que a Verdade, a Justiça e o bom senso prevaleçam em nossa Nação. Jesus no comando. Sempre! Paz & Bem 👍🏽🇧🇷☀️🙏🏼”
O vereador Cleber Benfica afirmou:
“DIANTE DE TANTOS ESCÂNDALOS QUE VÊM SURGINDO ENVOLVENDO O BANCO MASTER, UMA PERGUNTA PRECISA SER FEITA: QUEM DEVERIA SER O GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTÁ CUMPRINDO O SEU PAPEL?
PORQUE O QUE ESTAMOS VENDO É GRAVE. A CADA DIA SURGE UMA NOVA REVELAÇÃO, UMA NOVA CONEXÃO, UMA NOVA DÚVIDA.
E SE AS INVESTIGAÇÕES CONFIRMAREM O ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES E DE QUEM DEVERIA JUSTAMENTE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI, ENTÃO NÃO ESTAMOS FALANDO DE UM ESCÂNDALO QUALQUER.
ESTAMOS FALANDO DE ALGO QUE PODE ENTRAR PARA A HISTÓRIA COMO UM DOS MAIORES ESCÂNDALOS JÁ VISTOS NO NOSSO PAÍS.
E EU PERGUNTO: QUEM VAI VIGIAR OS VIGIAS?
O BRASIL PRECISA DE RESPOSTAS. E O POVO BRASILEIRO MERECE SABER A VERDADE”.
O vereador Igor Franco, candidato a deputado federal, apontou: “Quando uma investigação começa a atingir gente poderosa, as regras do jogo mudam no meio da partida. Justiça de verdade não escolhe quem pode ser investigado, o Brasil exige transparência”.