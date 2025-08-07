Deputada Bia Kicis pede ‘alforria’ para os deputados: ‘Vamos acabar com esse câncer que é o foro privilegiado’

Da tribuna, a deputada Bia Kicis expôs as vitórias obtidas com a movimentação da oposição ao regime Lula-STF, quando os parlamentares ocuparam os plenários da Câmara e do Senado até que os presidentes das duas Casas legislativas negociassem. A deputada afirmou: “O povo clama por liberdade. E para que a liberdade possa voltar neste Brasil, precisamos do impeachment do Ministro Alexandre de Moraes, este homem, que é um violador de direitos humanos, um violador reconhecido e sancionado internacionalmente. Não adianta querer fingir que nada está acontecendo. O mundo já sabe aquilo que nós sabemos há muito. O povo quer anistia. O povo não vai se conformar com processos injustos, perseguições políticas, mulheres, senhorinhas, pessoas sendo condenadas ou presas por postagens nas redes sociais. O povo já mostrou o que quer e o povo está com a Oposição”.
A deputada lembrou que o ex-diretor do Departamento de Estado Americano, Mike Benz, testemunhou à Câmara dos Deputados sobre a influência de agências americanas nas eleições brasileiras e na criação dos mecanismos de censura que vêm sendo amplamente utilizados. Bia Kicis mencionou também as revelações de conversas entre funcionários do ministro Alexandre de Moraes, que mostram claramente que utilizaram métodos ilegais para prender conservadores que não tinham cometido qualquer crime.
A deputada defendeu o fim do foro privilegiado, dizendo: “será pautada a PEC da alforria do Congresso, o fim do foro privilegiado. Será a PEC da alforria, porque aqueles que têm medo terão a coragem de fazer o seu papel sem a chantagem dos togados, que ameaçam com inquéritos, processos, ações. E, para quem é amigo, prescreve tudo, tudo paradinho. Vamos acabar com esse câncer que é o foro privilegiado. Depois disso, votaremos anistia, impeachment e tudo mais, porque este Parlamento será livre. Livre! Alforriado! Alforria para o Parlamento já!”
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
