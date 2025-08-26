Relator da CPMI do INSS rebate e desmoraliza esquerdistas: ‘Sou de direita com muito orgulho. Aqui não existe ninguém imparcial no âmbito político’

Durante a primeira sessão de trabalho da CPMI do INSS, o relator, deputado Alfredo Gaspar, rebateu as acusações da velha imprensa alinhada à ditadura e dos colegas deputados de extrema-esquerda, que o acusavam de “partidarismo” antes mesmo do início dos trabalhos.
O deputado afirmou: “vi, nesses últimos dias - e fui muito bombardeado -, que ‘o Relator é de direita’. Sou de direita com muito orgulho. Tenho uma história limpa, uma história decente e de trabalho pela justiça. Tenho minhas preferências políticas? Claro que tenho, como todos os senhores e as senhoras as têm. Aqui não existe ninguém imparcial no âmbito político. Vamos deixar isso bem claro. O que nós vamos medir é se as nossas preferências políticas, se as nossas divergências ideológicas irão atrapalhar no que interessa: a busca da verdade, diante dos fatos e dos documentos”.
Gaspar lembrou que tem 24 anos de experiência como promotor e disse: “reconheço, eu estou aqui porque a oposição lançou um candidato alternativo e esse candidato, de forma legítima, ganhou e me escolheu, mas o meu compromisso com um trabalho sério, técnico e com a justiça é muito maior do que qualquer preferência política”.
Gaspar exemplificou: “Meu primeiro requerimento nesta Comissão foi convocar o irmão do Lula como membro da CPMI. Eu fiz o requerimento, mas, como Relator, eu tenho a obrigação de seguir um rito procedimental de investigação. Tudo terá o seu tempo. Foi com base nesse procedimento que eu fiz o relatório de trabalho. Portanto, os senhores não terão no relatório de trabalho uma flecha apontada para quem quer que seja. Esse relatório de trabalho busca tão somente que nós tenhamos liberdade para investigar”.
O deputado afirmou: “Da minha parte, eu não jogarei a minha história construída com muita luta e o único patrimônio que tenho - a honra - para proteger quem quer que seja. Portanto, serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crime, independente de qual Governo tenham participado”.
