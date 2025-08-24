Filhos de Bolsonaro e senador Magno Malta mostram responsabilidade da velha imprensa em crime violento contra familiares

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciou, pelas redes sociais, um crime cometido contra sua mãe e seus avós, pouco depois de toda a velha imprensa divulgar movimentações financeiras da família, que não continham qualquer indício de crime.
Flávio Bolsonaro relatou:
“Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto.
Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva.
Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o “dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós”.
Reviraram a casa inteira.
Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô.
Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados!”.
O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro também se manifestou pelas redes sociais, dizendo:
“🚨 BANDIDOS SEQUESTRARAM MEUS AVÓS E MINHA MÃE. ORDENS DE MORAES?
Hoje cedo, bandidos invadiram a casa dos meus avós, um casal de mais de 80 anos de idade, indefesos, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe, Rogéria, também estava lá.
Eles chegaram gritando: “Sabemos que Jair Bolsonaro manda dinheiro para vocês, queremos a grana”. Amordaçaram meus avós, humilharam minha mãe, reviraram a casa inteira. Uma cena de terror que nenhuma família deveria passar.
E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos fáceis. Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega de policiais que cumprem suas ordens sem questionar?
Hoje agradeço a Deus por eles estarem vivos. Mas a angústia não passa: como garantir a segurança dos meus familiares se minhas contas e as da minha esposa estão bloqueadas? E se algum amigo tentar ajudar, também será perseguido e colocado em inquérito?
Que a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro consiga, com rapidez, prender esses criminosos. Mas fica a pergunta que ecoa no coração de todos nós: quem realmente está por trás desse horror?”
O vereador Carlos Bolsonaro apontou:
“- Desde muito antes de Jair Bolsonaro assumir a Presidência, a esmagadora maioria da imprensa já atuava para estimular seu assassinato - físico, político e moral. A máquina estatal e midiática se organizou diariamente para semear ódio e direcionar ataques covardes contra quem não serve aos seus interesses.
- Tentaram normalizar a facada sofrida em 6 de setembro de 2018, desferida por um antigo militante do PSOL, braço do PT. E, desde então, continuam alimentando seus tablóides com mentiras e desinformação, sempre insinuando e trabalhando para que um novo atentado aconteça.
- O método é cristalino, o enredo está transparente para qualquer pessoa de bom senso em todo o mundo. Hoje, 24 de agosto de 2025, seguem recebendo para tentar cumprir essa mesma missão: assassinar Bolsonaro e apagar tudo o que ele representa.
- É simples: basta ter coerência para enxergar”.
O senador Magno Malta manifestou solidariedade à família e enfatizou a responsabilidade da velha imprensa e dos autores dos “vazamentos” de informações, lembrando que informações sigilosas sobre conservadores aparecem rapidamente na velha imprensa, por vezes antes mesmo de entrarem nos sistemas do Judiciário, em especial em inquéritos sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes e da polícia federal sob seu comando. Magno Malta disse: “A imprensa agora deve estar satisfeita, não é? Colocar uma família inteira em risco apenas pela sanha de propagar a injustiça. Minha solidariedade à família Bolsonaro. Infelizmente, essa é a triste realidade que nós, brasileiros, vivemos e que ainda é aplaudida por aqueles que defendem criminosos”.
