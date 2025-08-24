Alexandre de Moraes é chamado de demônio no Senado, parlamentares denunciam conivência de Alcolumbre e Magno Malta cobra ação: ‘esse demônio não tem empatia, não tem alma’

Durante sessão do plenário, vários senadores cobraram duramente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por sua subserviência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado vem impedindo, de forma monocrática, o andamento dos pedidos de impeachment do ministro, mesmo contra a maioria dos senadores.
Alcolumbre já recebeu pedidos assinados pela maioria dos senadores, para dar andamento ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas também para suspender as abusivas medidas cautelares impostas ao senador Marcos do Val, que, mesmo sem denúncia, foi censurado, teve suas contas bloqueadas, inclusive seu salário e verbas de gabinete, e atualmente usa tornozeleira eletrônica e tem horários de recolhimento.
O senador Magno Malta pediu a atenção de Davi Alcolumbre e relembrou o presidente de que a mãe do senador Marcos do Val está enfrentando um câncer e é dependente dele no plano de saúde do Senado. Malta pediu alguma empatia e disse: “Eu perdi a minha mãe com 57 anos de idade, minha mãe morreu com câncer no cérebro. Perder mãe é coisa difícil, com câncer ainda e com a idade que a minha mãe tinha... A mãe do Senador Marcos do Val está com câncer num estágio avançado, Sr. Presidente, e ela é dependente dele no plano de saúde do Senado”.
Magno Malta perguntou ao presidente do Senado se ele não é capaz de sentir empatia, apontando: “eu não vou falar isso para o Alexandre de Moraes, porque esse demônio não tem empatia, esse demônio não tem alma, esse demônio não tem qualquer tipo de sentimento!”. Malta lembrou que a Constituição garante direitos a todos os brasileiros, inclusive o senador Marcos do Val, e que Alcolumbre falou muito desses direitos em seu discurso de posse. Malta disse: “No seu discurso, no seu grande discurso de estadista ali, V. Exa. falou em garantir direitos cinco vezes”.
Magno Malta afirmou: “V. Exa. precisa chegar para esse urubu, para esse abutre chamado Alexandre de Moraes e dizer: "Olhe, você precisa respeitar o Senado, você é um Ministro". E V. Exa. o respeita, eu também respeito. Quando eu o chamo de abutre, eu só estou falando a verdade. E V. Exa. pode muito bem, constitucionalmente, resolver”.
