Eduardo Bolsonaro desmonta narrativa e confronta, Pollon destrincha violações de Moraes e Domingos Sávio reage ao STF

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, em vídeo divulgado pelas redes sociais, rebateu as narrativas disseminadas pela velha imprensa a partir de vazamentos de dados sigilosos obtidos nas operações de “fishing expedition” ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado expôs o absurdo de apresentar as finanças de sua família como se houvesse algum crime, apenas com o intuito do assassinato de reputação.
O deputado federal Marcos Pollon, em vídeo divulgado pelas redes sociais, explicou didaticamente por que o Brasil vive uma ditadura. O deputado expôs a completa ausência de Estado de Direito e a vigência da tirania. Pollon disse: “Quando não há lei que limite o poder, quando processos penais não individualizam fatos e quando condenações absurdas acontecem sem provas… não é mais Estado de Direito. Uma mãe de 7 filhos condenada a 14 anos apenas por filmar o gramado da Esplanada. Esse é o nível do absurdo. O Brasil está vivendo um regime de exceção. E você precisa decidir: vai se calar ou vai denunciar?”.
O deputado Domingos Sávio, por seu turno, expôs os objetivos do da aberta perseguição política empreendida contra conservadores, em especial nos inquéritos e processos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado explicou que a prisão de Bolsonaro é simbólica e mostra que a intenção é a de eliminar as ideias e valores dos conservadores.
Todo o faturamento gerado pela Folha Política por mais de 20 meses está bloqueado por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09